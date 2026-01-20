快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷，北北基宜大雨特報！中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估周三晚間到周四是這波強烈冷氣團最冷時間，中部以北低溫10-12度，南部、東半部13-15度。

北北基宜大雨特報

氣象署今天凌晨發布「大雨特報」，東北風影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、台北（南港）、新北（汐止）、宜蘭、大台北山區有局部大雨發生的機率。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

16縣市陸上強風特報

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周三晚上，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天強烈冷氣團南下及影響，北部、東半部有局部或零星降雨，新竹以北雨勢較明顯，大台北地區、宜蘭有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周三晚至周四最冷

劉沛滕說，周三、周四迎風面地區仍可能有較大雨勢，北部、東半部有機會降雨，加上中層水氣移入，中部山區也可能零星降雨；預估周三晚到周四是這波最冷時間，中部以北低溫10-12度，南部、東半部13-15度。

劉沛滕表示，周五水氣有逐漸減少趨勢；周六、周日強烈冷氣團逐漸減弱，但氣溫回升沒那麼快，早晚仍偏冷；下周一相對較溫暖，東半部有零星降雨。