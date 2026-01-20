　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2500億美元信保掀關注　鄭麗君：所需規模最高約100億美金

▲▼行政院長卓榮泰召開說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰召開說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台美對等關稅底定為15%不疊加，但當中包含2500億美元企業赴美直接投資、政府提供赴美投資企業2500億美元信用保證額度，因此外界認為總共要付出5000億美金。對此，副院長鄭麗君今（20日）說明，初步規劃，若以授信額度上限2500億美元的規模設算，預估信保機制最終實際所需的保證專款規模，會是62.5億到100億美金之間。信保專款機制的來源，擬由國發基金籌措，也會邀請公股銀行及民間銀行共同參與分擔。

行政院今召開「台美關稅談判說明記者會」，針對政府信用保證部分，行政院長卓榮泰說，「2500億+2500億是分開的，不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」，2500億是國內企業自主投資，2500億是政府運用信用機制，保證且透過台灣的金融機構，協助國內產業做信用保證，這兩個不同。

鄭麗君說，2500億美元融資額度上限，在MOU裡面載明的文字是「up to」、是上限2500億美元，未來執行會依據雙方簽署的MOU。她指出，這個模式跟日韓出資方式不同，台灣的信保模式不是政府出資模式，是過去產業成功的經驗，企業自主規劃、金融機構提供融資服務，政府扮演信保機制。

而外界也關心信保機制如何建立，鄭麗君說，原則上不會動用經濟部的中小企業信保基金機制，因為國發會下目前已經有國家融資保證機制，已經在離岸風電、重大公共建設等，有相關的執行經驗，未來會在這機制下建立專案國家融資保證機制。

鄭麗君提到，企業融資途徑非常多，有些融資需要信保、有些不一定需要，但政府仍然會以2500億融資的額度上限做規劃。在這樣的規劃下，因為是高科技產業公司，保證成數可以比中小企業略低，會在5到6成之間規劃保證成數。
也由於是高科技產業公司，承載倍數可以比中小企業略高，預計可在承保倍數15到20倍之間規劃。

鄭麗君說，初步規劃，若以授信額度上限2500億美元的規模設算，預估信保機制最終實際所需的保證專款規模，會是62.5億到100億美金之間。由於MOU沒有載明年限限制，且融資是視企業所需才會進行融資申請，銀行還要進行授信審查，有需要信保的時候才會啟動信保機制，所以是可以分期建立規劃，預備分5期來規劃信保機制。

鄭麗君說，第一期到位後就可以建立，分期注入。目前還在研議中，目前還尚待院長做決定，分5期，達到62.5億、最高不會超過100億美金的信保專款機制。

至於信保專款機制的來源，鄭麗君說，過去依據國家融資保證機制，會來自政府跟銀行之間共同組成，考慮由國發基金籌措，也會邀請公股銀行及民間銀行共同參與。

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

台美對等關稅揭曉，行政院今（20日）召開成果說明記者會，行政院秘書長張惇涵表示，昨天鄭麗君副院長在機場時說了一句「兄弟」，這句兄弟的背後是一個談判代表背後的壓力，是台灣2300萬國人朋友的的生活，曾經有好幾個禮拜，在進行實體談判時，賴清德總統親自領軍召開會議，希望得到談最新的訊息，零時差的陪伴鄭麗君副院長跟談判團隊，但陪伴台灣團隊的只有賴總統給大家的宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，以及一杯永和豆漿，如同鄭副院長所說，這不只是一整個團隊的努力，更是讓世界看見台灣、需要台灣，台灣會是世界民主供應鏈最可靠、最堅實的夥

鄭麗君承受美台利益折衝　卓榮泰曝：壓力之大講話都微微顫抖

賴清德感謝鄭麗君＆談判團隊　談判成果讓台灣站上更有利位置

