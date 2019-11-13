吳敦義不解釋這2人列不分區原因　中常委不願背書憤而離席

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區立委名單13日在中常會出爐，警大教授葉毓蘭排第1名，國民黨主席吳敦義排第10名，前立委邱毅則爆冷門擠入第8名並排入財經組；其中多位中常委在會中提出不滿邱毅與吳敦義夫人蔡令怡的閨蜜車宜靜（第12名）被排入，認為他們對國民黨並無貢獻，也反對吳敦義在安全名單中，更有人因此憤而離席，不願為次份名單背書。

據轉述，在中常會上有多位常委針對名單中的人選提出質疑，但吳敦義對於邱毅與顯為人知的車宜靜為何列入名單，皆未作出解釋，中常委們十分不解，在拍手通過之前，中常委沈智慧、徐弘庭憤而離席，隨後吳敦義立刻宣布「好，那就散會吧」草草結束會議。



這份名單除了被外界戲稱為「民進黨夢幻名單」外，藍營黨內也是罵聲連連，有中常委在會後指出，「根本是強行通過」、「這什麼名單爛透了！」。

不分區名單提報中常會後，國民黨將在16日召開中央委員會全體會議行使同意權，再由吳敦義核定。另外，前總統府副祕書長羅智強晚間6點到國民黨中央靜坐抗議。國民黨中常委、台北市議員徐弘庭也再次勸諫，自絕在一個世代以外，未來這個世代，會沒有國民黨的存在，因此今晚也將陪同靜坐，從13日晚上6點靜坐抗議到14日上午9點。

徐弘庭會前受訪時重申，黨主席放入不分區不是很好的選擇，過去他們提出希望討論制度跟程序，也希望多給年輕世代機會，因為過去區域立委的提名上，年輕選將可能因經驗不足、實力不足沒辦法脫穎而出，因此希望國民黨可以解決長期以來這樣的世代問題，很可惜在這份不分區名單中沒看到。

徐弘庭表示，「今天如果不給年輕人一點機會，讓國民黨結構和社會一致，未來年輕人也不會給國民黨機會」這是很嚴肅的問題，希望黨中央審慎面對，且黨主席列入不分區，對政黨會是長遠影響，貿然開這樣的先例，對政黨發展不會是好的事情，在世代部分上，沒有做相對應的平衡，自絕在一個世代以外，未來這個世代，會沒有國民黨的存在，但他也強調他對是不對人，並不是針對吳敦義，而是制度結構上的問題。

國民黨發言人歐陽龍在會後轉述會表示，國民黨此屆不分區立委名單具有下述特色：一、 具備專業素養，例如：財經、醫療、大數據等。二、政策論述力，捍衛國民黨政策主張。三、具有區域平衡性，尤其是國民黨「淪陷區」，藉此長期紮根，企盼在不久的將來可以藍天重現。四、具有功能性，展現本黨對於各族群的重視。五、對本黨有特殊貢獻者。六、黨主席入列第十名，帶領大家衝刺國會席次。



國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭

2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 前立委邱毅

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 國民黨主席吳敦義

11. 台南市黨部主委謝龍介

12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 總統府前發言人陳以信

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

20. 中常委曾文培

21. 台北榮總護理部主任王桂芸

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 台灣勞工總工會理事長王裕文

26. 前立委張慶忠之子張智倫

27. 會計師邱素蘭

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 海外台商連元章

31. 廣播媒體人許謹如

32. 醫師謝瀛華

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 國民黨組發會副主委林有志