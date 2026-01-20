台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

▲台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交會處。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／綜合報導

日本官方最新評估，「南海海槽巨大地震」（預估規模8以上）在未來30年內的發生機率，上修為「約60％到90％以上」。對此，地震專家郭鎧紋表示，目前南海海槽很危險。但他也提到，在台灣周邊的菲律賓海板塊，1972年後沒有規模7.9以上地震，要留意可能發生規模7.5到規模8地震。

南海海槽大地震未來30年發生率上升

[廣告]請繼續往下閱讀...

南海海槽大地震的形成機制，主要是菲律賓海板塊持續沉入歐亞板塊下方，在板塊交界處累積巨大壓力，當達到臨界點時便會引發大規模地震。

日本政府地震調查委員會於去年9月底，將南海海槽巨大地震（預估規模8以上）在未來30年內的發生機率，從原本的約80％，調整為「約60％到90％以上」；另結合最新的海底地層下陷觀測，顯示該區域地震風險持續上升。

▼日官方將南海海槽30年內強震機率，上修至60%至90％以上。（圖／取自日本地震本部）



專家：菲律賓海板塊恐有規模8地震

日政府地震調查委員會強調，防災對策必須持續推進，並在對外說明時，以約60％到90％以上作為主要數值，提醒民眾地震發生的切迫性已經非常高。

對此，郭鎧紋接受《TVBS新聞網⟫訪問指出，目前南海海槽很危險。但他也關注台灣周邊的菲律賓海板塊，因在1900年至1947年間，常發生規模7.9以上地震；而在1972年之後，就沒有規模7.9以上地震，能量慢慢累積，要留意可能有規模7.5到規模8的地震。

▼郭鎧紋。（圖／資料照／記者許敏溶攝）

