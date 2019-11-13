宋楚瑜宣布參選　國民黨嗆：百年後如何見蔣經國？請思量當選機率

▲宋楚瑜四度參選總統 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於親民黨主席宋楚瑜宣布參選總統，國民黨13日表示，理解宋楚瑜基於拉抬親民黨立委選情再度出馬的心情，「但是請宋楚瑜思量當選機率，當前全民共識是下架無能、傲慢、濫權、酬庸的蔡英文政府，此舉是否有暗助蔡英文連任之虞？讓蔡英文連任，百年後如何見蔣經國？」

國民黨表示，，宋楚瑜曾任前總統蔣經國的英文祕書，自詡為蔣經國追隨者，若以小私害大公，讓蔡英文連任，百年後如何見蔣經國？國民黨企盼，宋楚瑜著眼大局，大家一起整合最大力量，達成下架蔡政府和民進黨的目標，以確保中華民國永續發展。

親民黨13日上午11時30分在台北市長榮飯店舉行「2020總統大選布局」記者會，黨主席宋楚瑜將在會中宣布第5度參與總統大選。稍早傳出宋楚瑜的副手敲定由有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，親民黨內部人士也證實此消息，宋楚瑜稍後會在記者會上親自宣布。

宋楚瑜在2000年，以無黨籍的身份參加2000年中華民國總統選舉，以些微之差敗於民進黨的陳水扁。2004年中華民國總統選舉，以副總統候選人的身分與連戰搭配亦以些微之差落選。2012年中華民國總統選舉，參選總統取得2.77％的選票落選。2016年中華民國總統選舉，參選總統並與民國黨主席徐欣瑩搭配取得12.84％的選票落選。

其他人也看了這些

►全文／宋楚瑜的「終局之戰」：我準備了44年 期待扮演獨孤求敗

►全文／「當時我還勸宋楚瑜不要選」 余湘：我們是台灣人也是中國人

►宋楚瑜：親民黨不分區名單會有郭台銘的影子

更多熱門新聞...

►「含淚投票是自虐行為」 宋楚瑜籲：別陷於藍綠情緒勒索之下

►「郭台銘退選讓我輾轉難眠」 宋楚瑜：9月17日動念參選總統

►宋楚瑜力推修法 「政黨票得票門檻5％降到3％」

►超越藍綠，就靠她了