幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

備戰2026年新北市長選舉，國民黨內有意爭取提名者浮上檯面，包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，但黨內人選遲未拍板，讓基層焦慮異常。國民黨主席鄭麗文日前指出，希望能在農曆年前完成新北市長人選提名。據了解，相關時程是現任市長侯友宜拍板訂定；而侯友宜近來也持續就人選問題進行溝通與了解，去年底更曾與李四川碰面，雙方亦曾就選舉議題交換意見。

針對鄭麗文希望在農曆年前完成黨內提名，侯友宜今受訪時，最重要的，請大家放心，他會扮演好他的角色，在適當的時機找出最適合的人，希望所有的市政不斷延續下去，讓更好的人來為新北市民來服務。

地方輔選人士透露，目前呼聲很高的台北市副市長李四川，傾向比照當年侯友宜參選時3月請辭，但侯友宜認為情況不同，因民進黨這次早早提名起跑。該人士指出，侯友宜私下對市黨部分析，過年期間活動多，藉此多接觸市民、提高曝光度很重要，且如果黨中央期望3月協調藍白，藍營提名人在農曆年多亮相也能穩固聲量。

對於鄭麗文遲未與侯友宜會面，更在一次專訪提到，侯友宜本來就很少參與黨務和選務，未來的選舉也不是靠新北市政府輔選。知情人士表示，新北市提名時間與協調機制，國民黨市黨部都是按照侯友宜建議進行，包括議長等重要地方人士，也都支持侯友宜的想法，因為大家的共識就是「能贏最重要」。

據悉，新北市黨部預計本月底與李四川、劉和然見面，但日期和形式都還沒有確定。知情人士表示，黨中央雖然至今沒有和侯友宜溝通或碰面，但黨中央及外界都不必擔心，更不必一直對外放話刷存在，因為侯友宜會處理好這一局。

