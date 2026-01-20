　
政治

事故船舶擺爛拒移！立院三讀《商港法》　未改善「按日連續處罰」

▲▼立法院長韓國瑜敲槌，國軍眷改條例三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長韓國瑜敲槌。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

近年商港區域外發生多意外事故，導致船隻擱淺、沉沒或故障漂流案件，事後雖然航港局命令船長及船舶所有人採取必要應變措施，並限期打撈、移除但船舶所有人多數置之不理。對此，立法院院會今（20日）三讀通過《商港法》部分修正條文，新增「屆期未改善者，得視情節按日連續處罰」。

「商港法」原第53條規定，規定船舶於商港區域外因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域；「屆期未改善者，得視情節按日連續處罰」。

此外，由於《商港法》110 年全文修正公布時，行政院推動組織改造，將交通部結合行政院公共工程委員會及內政部營建署（現為內政部國土署）業務整合，改制為「交通及建設部」，《商港法》修正時已將「交通及建設部」入法；但112年4月26日修正《行政院組織法》修正草案恢復交通部名稱及建置，同年《交通部組織法》三讀通過，「交通及建設部」正式走入歷史。

為此，立法院院會今也通過《商港法》第2條修正條文，將現行條文中的主管機關「交通及建設部」修正為「交通部」。

因施明德一句話留立院25年　柯建銘曝：這屆做完我也要離開了

審計部組織法修正三讀通過　副審計長改2至3人

審計部組織法修正三讀通過　副審計長改2至3人

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

立院將設禮品店！商品定位創意環保　強調「國會、中華民國」意象

勞保撥補法制化！立院三讀勞工保險條例　政府負最後支付責任

