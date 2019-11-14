韓粉、知識藍第一次這麼「團結怒炸」！　他批吳敦義不分區立委名單：預估掉3席

記者林彥臣／綜合報導

國民黨2020大選不分區立委名單曝光，新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑討論這個議題時直指「炸鍋了！」草協聯盟發起人李正皓更曝光了當中的玄機，指出吳敦義的不分區名單是「吳意志」的展現，真正的目的「是在刨韓國瑜的根」。

劉寶傑引言指出，國民黨的不分區立委名單出爐後，整個社會炸鍋了，包括把邱毅放在第8名，吳敦義把自己放在第10名，葉毓蘭放在第1名，，吳斯懷放在第4 ，這都有非常強烈的代表意味，有人講這份名單代表了吳敦義跟韓國瑜宣戰了！他們都要搶兩岸的主導權。

李正皓分析表示，這份不分區立委名單，沒有任何有理想性的人在裡面，整份名單只有三種人，第一種是統派的，第二種是像吳斯懷、葉毓蘭這種統派加反年改的，第三種人是吳家軍，整份名單就是吳敦義一面集結吳家軍勢力，一面去挖韓國瑜的統派跟反年改勢力。

劉寶傑表示，所以名單這些人，不是要跟韓國瑜示好，而是要跟韓國瑜對決！

▲李正皓指出國民黨不分區名單，沒有任何韓家軍。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



李正皓指出玄機，「吳家軍在裡面太多了，鄭麗文是親吳媒體人，執掌文傳會來打仗的當然是鄭麗文當然是吳敦義的自己人啊，林文瑞跟廖婉汝一中一南的大樁腳」。

至於謝龍介，李正皓直言「大家以為謝龍介是韓國瑜的人嗎？當然不是！」他是台南市黨部主委，他是第一個跳出來幫吳敦義在台南卡洪秀柱選舉的，另外，李正皓點名「大家都不知道是誰」的車宜靜，則是救國團主任葛永光的老婆，吳敦義一路都跟救國團保持非常好的關係，是最堅實的民間社團夥伴。

李正皓說，「國民黨這半年來，第一次韓粉跟知識藍大團結」，韓粉看到這個危機，因為這份名單沒有任何韓家軍，知識藍生氣的原因是這裡面沒有任何專業組的代表性，這名單太爛了，它會受到社會的檢驗，它的席次會掉「我預估至少會掉3席」。





▲吳敦義抱著支持者落淚 。（圖／記者羅婉庭攝）



國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭

2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 前立委邱毅

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 黨主席吳敦義

11. 台南市黨部主委謝龍介

12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 前總統發言人陳以信

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

20. 中常委曾文培

21. 台北榮總護理部主任王桂芸

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 前立委張慶忠之子張智倫

26. 台灣勞工總工會理事長王裕文

27. 會計師邱素蘭

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

31. 廣播媒體人許謹如

32. 台心醫院執行院長謝瀛華

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長林有志

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