韓陣營反擊抹黑：蔡政府對性教育不妥置之不理　課綱一意孤行

▲總統參選人韓國瑜國政顧問團總召、總統副手張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬批評課堂上出現有肛交、性高潮等內容，行政院長蘇貞昌質疑是惡意抹黑。對此，韓陣營強調，雖然課本沒有，但都是家長反應出現在課堂上的內容，民進黨政府卻置之不理，未做好把關，現在又亂抹黑。

韓辦發言人葉元之上午受訪表示，李佳芬從未說課本有，而是課堂上有些老師有出現爭議用語，蘇貞昌只要上網查，就會得知非常多家長團體反應這些問題，蘇貞昌的談話顯示他也認為內容不妥，又怎麼可以容許在課堂出現，執政黨未做好把關又胡亂抹黑，對教育並不好。如果民進黨也同意不妥，應共同思考解決。

國政顧問團總召、韓國瑜副手張善政12日上午出席輔選活動時也針對課綱問題提出意見；對於同性議題，他表示要尊重同性，每個人有每個人的生長背景或生理因素，都應該被尊重，但不一定要鼓勵。對於108課綱，張善政批評，現在課綱是民進黨政府一意孤行，以自己的理念做到現在的地步，課綱擬訂應有一個機制，讓獲得最多共識的版本呈現在課綱與課本中。

國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍也表示，李佳芬所提內容雖未出現在教育部教材裡，但是現實案例，總統府秘書長陳菊還在高雄市長任內，有高雄市的教師準備並在課堂上講述了這些材料，陳菊擔任市長的的高雄市政府卻未處置，導致當地家長很大的憤怒與反彈。