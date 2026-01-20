　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲海灘發現19歲女屍　2男目睹她被「12隻野犬包圍」滿身傷嚇壞

澳洲野犬,Dingo。（示意圖／達志影像）

▲澳洲野犬。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲海灘上發現一名19歲女子屍體，周圍當時還有約12隻澳洲野犬包圍，場面十分可怕。死者親友透露，女子是來自加拿大的背包客，事發前曾告訴朋友要去游泳，沒想到從此失去消息。

女背包客倒海灘上　身旁野犬包圍

昆士蘭警方表示，警方19日早上6時35分接到報案，有民眾在費沙島(K’gari)熱門海灘上發現一名昏迷不醒的19歲女子，這名女子是來自加拿大的背包客，和朋友住在島上生活和打工已經6周。

發現女子的是2名路過男子，他們告訴警方，當時發現有一群澳洲野犬包圍著某個物體，結果目睹了讓他們非常驚嚇和恐怖的場景。當地媒體報導，遺體身上多處有嚴重傷口。

死者的朋友表示，女子大約在凌晨5時左右說想去海邊游泳，後來再也沒有消息。警方目前正在調查女子死因，暫無法確定她是溺水身亡還是遭到攻擊，已加強當地巡邏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光
「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醒來發現全家被射殺　19歲女遭「父親瘋狂掃射」奇蹟倖存

胸口重重的！女以為愛犬討抱　醒來發現「2.5公尺長蟒蛇」趴身上

懷孕期間再懷孕　年輕媽同時「自然產+剖腹產」生下差一周雙胞胎

神祕守護者！浪浪每天「癡守墓前」不肯走爆紅　家屬驚：沒養狗

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

金正恩怒了「當眾開除內閣副總理」！砲轟官員無能又消極

普丁獲邀惹議！川普「和平理事會」踢鐵板　馬克宏拒參加

訪日外國遊客衝破4000萬人次！中國遊客銳減45%「照樣創新高」

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

金正恩怒了「當眾開除內閣副總理」！砲轟官員無能又消極

普丁獲邀惹議！川普「和平理事會」踢鐵板　馬克宏拒參加

訪日外國遊客衝破4000萬人次！中國遊客銳減45%「照樣創新高」

男手術前把手機交給妻保管　她好奇一滑「驚見多支偷拍少女片」

性侵12歲養女長達7年！　日狼父稱「兩情相悅」才動手

「核彈級報復」歐盟反脅迫工具是什麼？　亞馬遜、微軟恐遭殃

澳洲海灘發現19歲女屍　2男目睹她被「12隻野犬包圍」滿身傷嚇壞

台北飛關西！　捷星日本186人客機「加壓異常」緊急降落

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

金正恩怒了「當眾開除內閣副總理」！砲轟官員無能又消極

彰化左轉車與公車猛撞！旋轉180度車門瞬間削掉　驚險畫面曝

Kany做皮拉提斯動作太難　突然出現翼龍叫聲ＸＤ

國際熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

日本再發大雪警報：非必要勿外出

台北飛關西！　捷星日本186人客機緊急降落

想放鬆結果更累　空服員曝飛行飲料大地雷

高市豪賭政治生命　暗示「選輸就下台」

野豬「脫北」遊盪南韓！　2個月後就地正法

富士山封山又被偷爬！中國男跌傷求救惹怒日網

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

美學者：川普捍衛台灣不可信　簡化台灣價值

偷吃被撞見　人妻把兒子推下樓摔死

網購制服冒充空姐被抓！反獲免費空服員培訓

更多熱門

相關新聞

雪梨24小時3起鯊魚攻擊　海灘全關閉

雪梨24小時3起鯊魚攻擊　海灘全關閉

澳洲雪梨在短短24小時內接連發生3起鯊魚襲擊事件，造成至少2人受傷命危。當地當局指出，這波密集的攻擊事件已引發民眾恐慌，目前雪梨北部海灘（Northern Beaches）已全數緊急關閉。

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

川普稱「第51州」羞辱　逼加拿大轉向中國

川普稱「第51州」羞辱　逼加拿大轉向中國

中國商務部：將調整對加芥花籽反傾銷措施

中國商務部：將調整對加芥花籽反傾銷措施

關鍵字：

澳洲背包客澳洲野犬K’gari加拿大紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面