澳洲海灘發現19歲女屍　2男目睹她被「12隻野犬包圍」滿身傷嚇壞

▲澳洲野犬。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲海灘上發現一名19歲女子屍體，周圍當時還有約12隻澳洲野犬包圍，場面十分可怕。死者親友透露，女子是來自加拿大的背包客，事發前曾告訴朋友要去游泳，沒想到從此失去消息。

女背包客倒海灘上 身旁野犬包圍

昆士蘭警方表示，警方19日早上6時35分接到報案，有民眾在費沙島(K’gari)熱門海灘上發現一名昏迷不醒的19歲女子，這名女子是來自加拿大的背包客，和朋友住在島上生活和打工已經6周。

A 19-year-old Canadian tourist has been found dead on K'Gari in Queensland. Police are yet to determine if she drowned or was attacked by dingoes. #kgari #dingo #queensland #police #qldpolice pic.twitter.com/9Aby9OOP2W — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 19, 2026

發現女子的是2名路過男子，他們告訴警方，當時發現有一群澳洲野犬包圍著某個物體，結果目睹了讓他們非常驚嚇和恐怖的場景。當地媒體報導，遺體身上多處有嚴重傷口。

死者的朋友表示，女子大約在凌晨5時左右說想去海邊游泳，後來再也沒有消息。警方目前正在調查女子死因，暫無法確定她是溺水身亡還是遭到攻擊，已加強當地巡邏。