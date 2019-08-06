快訊／蘇貞昌批柯文哲：錯把馬政府的貪汙 講到現在蔡政府

▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲5日怒嗆總統蔡英文「把國家搞成這樣」、「旁邊每個都貪污」，引發爭議，柯文哲態度強硬不道歉，又加碼轟私菸案、慶富案、兆豐案，直問「辦到哪裡去了？」對此，蔡英文強調，「批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨」。行政院長蘇貞昌6日受訪時批評，柯文哲錯把別人的貪污，講到現在蔡政府。

柯文哲拋出貪污說之後，總統幕僚相繼發文要求柯文哲道歉，曾任柯文哲發言人的總統府發言人林鶴明在臉書上發文，強調他在總統府工作，也常在小英身邊，並沒有貪汙，「柯市長應該向我和很多無端被指控的人道歉。」林鶴明表示，這樣講話對柯文哲的大局一點幫助都沒有，只是讓更多理性的選民心冷，「更讓我們過去的美好，變成只是過去。」

蘇貞昌6日批評，貪汙是嚴重的指控，如果柯市長講誰貪汙，政府一定會嚴辦，但蔡總統身邊很多人，過去也在柯市長身邊，「不知道他講的是哪一位？」蘇貞昌說，如果有證據，絕對會速查速辦，如果沒有證據，就不應該空話指責，這樣並不好，也影響自己給別人的觀感跟可信度。

蘇貞昌指出，柯文哲所稱的慶富案、兆豐案，都是在國民黨執政的時代，相關的事情發生在蔡總統執政前，而在蔡總統執政後，已經都嚴查嚴辦，希望不要指責做事的人，錯把別人的貪汙，講到現在的蔡政府。