政治 政治焦點 國會直播 專題報導

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

▲空軍「 OTS-600型防寒飛行衣」，由飛官蕭睿甫上尉27日穿著亮相。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲空軍「 OTS-600型防寒飛行衣」，由飛官蕭睿甫上尉27日穿著亮相。（圖／記者蘇靖宸攝，下同）

記者蘇靖宸／嘉義報導

空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛F-16V戰機失蹤案讓飛官未著防寒飛行衣一事受討論，國防部長顧立雄日前表示，應該今年3月可以交貨完畢。空軍今（27日）由飛官蕭睿甫上尉穿著「 OTS-600型防寒飛行衣」，是該款飛行衣首度亮相；外層材質為防水、防火材質，內層則為羊毛，該飛官表示，體感很像只是穿了一件緊身型的發熱衣，並不會造成額外的負擔。空軍說，目前穿該防寒衣的是戰鬥部隊、旋翼機部隊，也就是三型主戰機IDF、幻象2000及F-16V的飛行員都是著OTS-600型防寒飛行衣。

國防部27日至29日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡），並於今首度公開「 OTS-600型防寒飛行衣」。空軍第七聯隊23作戰隊飛官鍾晉賢上尉說，防寒飛行衣設計的目的主要是當飛行員意外落海時，能在低溫海上等待救援時提供保暖效果，降低失溫風險；採連身式設計，可以完整包覆人體的四肢跟軀幹，外層是以防水、防火材質，胸前設有右上至左下快速穿拉式的拉鍊，方便在執行飛行任務前快速著裝，內層材質則為羊毛。

鍾晉賢表示，頸部及手部設有橡膠密封圈，該物的設計主要是可以使皮膚緊貼，形成良好的密封效果，所以著裝時需避免穿戴項鍊或戒指等尖銳物品，避免造成橡膠密封圈受損；而尺寸方面，空軍會依照人員體型不同分發適合每個人的尺寸。

▲▼空軍「 OTS-600型防寒飛行衣」，由飛官蕭睿甫上尉27日穿著亮相。（圖／記者蘇靖宸攝）

鍾晉賢指出，飛行員在每批飛行任務提示時，會觀看空軍的天氣資訊網頁，觀察當日的海水溫度，當今日海水溫度在日間低於18°C、夜間低於 20°C 的時，該批的飛行任務人員都會統一著上OTS-600型防寒飛行衣；穿著順序先穿上防寒衣，確認頸部及手部的橡膠密封圈完整貼合皮膚，緊接著檢查胸前右上到左下的快速穿戴式拉鍊，拉鍊完好無虞後，接著上飛行服、再著抗G褲、網狀背心、軀幹套帶。

現場穿著OTS-600型防寒飛行的飛官蕭睿甫上尉表示，體感很像只是穿了一件緊身型的發熱衣，並不會造成額外的負擔，且穿脫大概約莫只需要一至兩分鐘。

空軍第四聯隊政戰主任林家田上校說，原廠提供14種尺寸的OTS-600型防寒飛行衣給空軍，會量測到適合每個人穿著後才會執行任務，預計3月底前全數完成配發，每套有效期10年；至於為何這段期間飛行員執行任務沒有穿著OTS-600型防寒飛行衣，是因為所有的飛行員要先完成穿著體驗及教育訓練，各裝室也要去完成後續的維護、保養，接著全數飛行員才會開始穿著。另外，林家田也說，目前穿該防寒衣的是戰鬥部隊、旋翼機部隊，空運部隊則是另外一套，也就是三型主戰機IDF、幻象2000及F-16V的飛行員都是著OTS-600型防寒飛行衣。

顧立雄1月8日在立法院外交國防委員會說，防寒衣114年用軍購籌補，12月陸續交貨，應該今年3月可以交貨完畢，「防寒衣（預算）沒有在特別預算裡面」。空軍參謀長李慶然進一步表示，防寒飛行衣會影響到飛行操作，評估過其他防寒衣，但飛行員普遍反應不好，所以再循商，而去年採購了1300件防寒衣，惟戰鬥機部分因為要量身訂製比較慢，不過有部分型號已交貨給第五聯隊。

▲▼空軍「 OTS-600型防寒飛行衣」，由飛官蕭睿甫上尉27日穿著亮相。（圖／記者蘇靖宸攝）

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆
鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應
五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實了
百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」：已做心理準備
陳漢典出身法律世家！名字起源曝光

相關新聞

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

飛官辛柏毅上尉駕駛編號6700的F-16V戰機失蹤，空軍督導長江義誠今（22日）表示，該機黑盒子位在深度2500公尺處，空軍已尋求國外打撈公司支援，只要天候符合標準就會打撈。另外，對於潛艦國造原型艦「海鯤號」進度，海軍參謀長邱俊榮說，海鯤號昨天出塢，現在在台船碼頭，要開始實施相關潛航測試前的前置作業整備，達到安全條件後會召開評估會議，決定後續潛航準備。

快訊／證實已精準定位失聯F-16V黑盒子　空軍：但人員搜救仍無所獲

快訊／證實已精準定位失聯F-16V黑盒子　空軍：但人員搜救仍無所獲

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

持續尋找辛柏毅！明日搜救規模出爐

持續尋找辛柏毅！明日搜救規模出爐

辛柏毅失聯　6架次軍機9艦艇持續搜救

辛柏毅失聯　6架次軍機9艦艇持續搜救

空軍飛官辛柏毅F-16

