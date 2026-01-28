　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

▲黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋，用餐後親切替員工簽名及合照。（圖／翻攝深圳特區報）

▲黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋，用餐後親切替員工簽名及合照。（圖／翻攝深圳特區報，下同）

記者魏有德／綜合報導

輝達（Nvidia）創辦人兼CEO黃仁勳23日前往大陸參訪，一路從上海到北京，直至昨（27）日當晚現身深圳福田商圈，與6名友人一同享用牛肉火鍋。依店家說法，一行人用餐氣氛輕鬆，結帳金額約800元人民幣（約3600元新台幣），黃仁勳席間還稱讚深圳牛肉新鮮好吃，還表示日後有機會還會再訪。

▲黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋，用餐後親切替員工簽名及合照。（圖／翻攝深圳特區報）

《新民晚報》報導，據深圳特區報消息，身家1550億美元的英偉達（輝達，下同）創始人兼CEO黃仁勳，1月27日帶著6位朋友來到深圳福田CBD，吃了一頓牛肉火鍋。

八合里牛肉領展中心城店的店長黃銀洛表示，「今晚6時許，有一位女士先過來訂了一個包間，到了7時，來了7位客人。他們都很隨和，跟普通的來賓沒有區別。我仔細一看，發現裡面有黃仁勳先生，他的外套與髮型太明顯了。在用餐過程中，我們都沒好意思去打攪他。」

▲黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋，用餐後親切替員工簽名及合照。（圖／翻攝深圳特區報）

黃銀洛透露，黃仁勳與同行友人點了多款牛肉及配菜，整體用餐過程約至晚間8時30分結束。結帳時，帳單金額約為800多元人民幣，黃仁勳當場買單，對餐點品質表示滿意。

▲黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋，用餐後親切替員工簽名及合照。（圖／翻攝深圳特區報）

用餐結束後，店員才上前請求合照與簽名，黃仁勳欣然答應，並在餐盤上簽字留念，期間再次稱讚牛肉新鮮、口感佳。店家也表示，整個過程並未影響其他顧客用餐。

據悉，黃仁勳此行赴大陸參訪行程密集，先是到上海前往英偉達位於張江的新辦公室，再到北京出席輝達舉辦的公司新年慶祝活動，並與員工交流，結束後再趕往深圳，繼續慰勞員工。

黃仁勳明抵台將帶看北士科？　蔣萬安給答案

黃仁勳明抵台將帶看北士科？　蔣萬安給答案

輝達執行長黃仁勳將來台，外界關注黃仁勳是否有機會就輝達總部「星艦3.0」落腳北士科一案與台北市長蔣萬安會面；據悉，目前黃仁勳來台時間就是明（29日）。蔣萬安今日受訪時表示，一切都還沒有定，可以理解黃仁勳這次來，行程非常滿，會與輝達持續保持聯繫。

一區抵一省！ 深圳南山區2025年GDP突破兆元人民幣

一區抵一省！ 深圳南山區2025年GDP突破兆元人民幣

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

蔣萬安月底見黃仁勳簽約？　李四川：由輝達決定

蔣萬安月底見黃仁勳簽約？　李四川：由輝達決定

上海攤商領黃仁勳簽名紅包曝「不認識他」：消費65元買栗子和糖葫蘆

上海攤商領黃仁勳簽名紅包曝「不認識他」：消費65元買栗子和糖葫蘆

關鍵字：

Nvidia黃仁勳輝達深圳牛肉火鍋CEO

讀者迴響

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

