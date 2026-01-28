黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

▲黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋，用餐後親切替員工簽名及合照。（圖／翻攝深圳特區報，下同）

記者魏有德／綜合報導

輝達（Nvidia）創辦人兼CEO黃仁勳23日前往大陸參訪，一路從上海到北京，直至昨（27）日當晚現身深圳福田商圈，與6名友人一同享用牛肉火鍋。依店家說法，一行人用餐氣氛輕鬆，結帳金額約800元人民幣（約3600元新台幣），黃仁勳席間還稱讚深圳牛肉新鮮好吃，還表示日後有機會還會再訪。

《新民晚報》報導，據深圳特區報消息，身家1550億美元的英偉達（輝達，下同）創始人兼CEO黃仁勳，1月27日帶著6位朋友來到深圳福田CBD，吃了一頓牛肉火鍋。

八合里牛肉領展中心城店的店長黃銀洛表示，「今晚6時許，有一位女士先過來訂了一個包間，到了7時，來了7位客人。他們都很隨和，跟普通的來賓沒有區別。我仔細一看，發現裡面有黃仁勳先生，他的外套與髮型太明顯了。在用餐過程中，我們都沒好意思去打攪他。」

黃銀洛透露，黃仁勳與同行友人點了多款牛肉及配菜，整體用餐過程約至晚間8時30分結束。結帳時，帳單金額約為800多元人民幣，黃仁勳當場買單，對餐點品質表示滿意。

用餐結束後，店員才上前請求合照與簽名，黃仁勳欣然答應，並在餐盤上簽字留念，期間再次稱讚牛肉新鮮、口感佳。店家也表示，整個過程並未影響其他顧客用餐。

據悉，黃仁勳此行赴大陸參訪行程密集，先是到上海前往英偉達位於張江的新辦公室，再到北京出席輝達舉辦的公司新年慶祝活動，並與員工交流，結束後再趕往深圳，繼續慰勞員工。