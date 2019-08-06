「貪汙說」柯文哲認了失言　 再批國家資源不當使用也是貪腐

▲柯文哲回應時事媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5日一席「小英旁邊每個都貪污」，引發爭議；事隔一日，柯文哲6日雖認失言，但不願道歉，「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你」，再批國家資源的不當使用也是一種貪污腐敗。對於蔡英文用柯講過的話反酸，柯文哲怒嗆，「我今天就是批評你啊」；但柯隨後表示，昨天下午還去拜訪果東法師，「有時候自己反省這權力的傲慢，就是不高興就給人家啪下去。」

柯文哲6日受訪坦言，「這就言過其實，其實『都』一講完就知道那失言」；但他仍表示，作為我們過去都是支持小英的，今天他把台灣帶到今天這地步，她還是要能夠深刻檢討。

對於蔡英文引柯自己過去的言論，反酸「批評別人不會讓自己變好、抹黑別人不會讓自己變乾淨」，柯文哲說，「我今天就是批評你啊」，妳那1萬條香菸辦到哪裡去？其實老白性都看在眼裡，「已經三個禮拜，看妳到底想怎麼辦，我也知道他一定會用已前兆豐案慶富案的辦法，丟一句說『交給司法去辦』，可是這不是人民期待的，人民要看到的是一種反省的態度。」

至於失言，柯文哲也坦言，當然用字不精確或用詞太狠，「我也坦白講，我不是一般政治人物，這種就是不高興就啪下去」；柯笑說，昨天下午還去拜訪果東法師，有時候自己反省這權力的傲慢，就是不高興就給人家啪下去。

但柯文哲講著講著，仍義憤填膺表示，「我剛才講的地方哪個地方不對？我跟你講，還是那句話，我們當年還是支持民進黨的，問題是怎麼會3年後台灣變這樣？；柯說，特別是作為台北市長，還是很多業務會相關，我要講一句話，「國家資源的不當使用也是一種貪污腐敗，這是我要跟她講的。」

