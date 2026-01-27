台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

記者鄺郁庭／綜合報導

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）赤手獨攀台北101，現場還出現一段暖心番外篇。一名台灣女孩吳沁頤在101現場，用速寫記錄下霍諾德攀爬的英姿，作品分享到社群後迅速爆紅。更不可思議的是，這幅畫一路「神展開」，真的送到霍諾德本人手上，對方還親口承諾，會把畫裱框掛在家裡牆上收藏。

吳沁頤25日當天先是在IG發文，PO出自己速寫的畫面，以及高舉著成品和101的合照，「能在現場見證，是今天最棒的禮物，好想好想把這份速寫的當下跟Alex 分享！」國中曾有攀岩經驗的她，也直呼現場旁觀很震撼，「在 101 底下親眼見證 Alex Honnold 的挑戰，那種震撼依然不可思議！」

▲霍諾德很開心拿到速寫。（圖／wuqinyi77授權引用）

她坦言，原本還擔心可能畫本都拿不起來，沒想到剛好卡了一個在兩個車的中間的好位子。之後，她又在IG發文，PO出和三位Netflix工作人員的合照，「我的天啊…真的完成了這個不可能的任務！PM 10:40⋯我成功將作品送出了！」「謝謝你們願意停下腳步幫我轉交這份作品，這對我來說意義重大！」

其中一位工作人員正是《赤手獨攀台北101》攝影師Pablo Durana。Pablo隨後在個人社群轉發吳沁頤的貼文，大讚速寫作品充滿力量，私下更傳訊息感動表示，「你創作了這麼多畫作，真的太讓我印象深刻了，而且我超愛你還把它們當成禮物送給身邊的人。」

▲三位工作人員幫速寫女孩圓夢。（圖／wuqinyi77授權引用）

最讓吳沁頤激動的是，雖然沒能再與霍諾德本人見面，但Pablo轉達了本人的親口回饋，「我們準備啟程回家，很遺憾不能和你見面。不過，亞歷克斯非常喜歡這些畫」、「他會把它們裱起來掛在家裡。」

