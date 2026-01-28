高雄社區水塔「紅線蟲入侵」！婦上吐下瀉發病危通知　搶救6天險死

▲高雄某社區水塔遭紅線蟲入侵汙染，造成多名住戶上吐下瀉。（示意圖／記者許力方攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄某社區大樓112年11月份發現大樓水塔內竟出現「紅線蟲」，導致住戶用水後出現身體不適，管理會經二度清洗水塔後，在Line群組公告「可以正常使用了」，未料一名池姓婦人再用水後上吐下瀉、陷入昏迷，送醫後一度發病危通知，經搶救6天才脫險，池婦憤而提告請求醫療賠償及精神撫慰金共201萬9277元。

判決書指出，該社區112年11月18日在Line群組發出公告，提醒住戶社區陸續有人出現嚴重上吐下瀉症狀，請注意加強消毒及環境清潔」；後管委會於11月21日發現肇因竟是大樓水塔內遭紅線蟲入侵汙染，遂於11月27日、12月18日兩度清洗水塔，同時維修汙水管，並於12月19日公告表示「上水塔洗好了可以正常使用了喔」。

未料池婦在大樓公告並重新使用自來水後，竟於同年12月24日出現嚴重上吐下瀉，並陷入昏迷，經緊急送往高雄市立聯合醫院急診，醫師診斷罹患菌血症、第二型糖尿病，併發酮酸中毒、電解質失調，並高血鉀及低血鈉、右側急性腎盂腎炎及積膿引流術等，當下開立病危通知，經加護病房搶救6天後才脫險並轉入普通病房。池婦控訴，出院後仍飽受腎臟損害、胰臟損害、神經損害等後遺症之折磨，持續治療至今，每天需施打胰島素，惟健康狀況之改善幅度仍有限，認為大樓管理有疏失，導致她引用被汙染的水源，因此求償醫療費用51萬9277元、精神撫慰金150萬元，合計共201萬9277元。

社區管委會則辯稱，他們並非法人團體，無侵權行為能力，且管委會無怠於執行職務，自無任何過失可言，且池婦本身有就有糖尿病，係爭症況明顯是她自身病況控制不佳所致，與水汙染毫無關聯性，池婦提出的醫療單據亦是治療糖尿病，難認與水汙染有關；且池婦在社區水塔消毒完畢後，並未更換自家飲水器濾心，或再進行消毒，亦未將飲用水煮沸，難將責任歸咎於管委會，因此請求法官駁回。

高雄地院法官審酌，社區水塔遭紅線蟲入侵汙染為不爭之事實，雖管委會兩度清洗水塔，但卻未進行水質檢測，即於群組發布公告，致使池婦放心飲用，進而引發嚴重症狀；根據醫院診斷，池婦症狀確實為水汙染所致，可認管委會未善禁大樓維護、修繕義務，已對住戶健康法益有所侵害，且侵害情節重大。但法官檢視池婦提出的單據後，僅認定醫療費用1萬9277元有理由，精神撫慰金以35萬元為適當，合計判管委會應賠償36萬9277元。全案可上訴。