政治 政治焦點 國會直播 專題報導

術業有專攻！　張惇涵：民眾黨版軍購條例會使台美處理軍購案窒礙難行

記者詹詠淇／台北報導

賴政府與美方共同研擬提出的8年1.25兆國防特別條例，遭到藍白聯手在程序委員會10度封殺，而民眾黨立法院黨團近日則自行宣布黨版軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，引發外界批評。對此，行政院秘書長張惇涵今（28日）表示，民眾黨團版本不僅缺乏戰略構想、建軍規劃，也不符合台美間軍購程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行。術業有專攻，如果在野想要自提軍購特別條例，最快速的方法就是連同政院版一起併案審查，而非一而再再而三把軍購特別條例擋在程序委員會大門外。

▲▼行政院秘書長張惇涵。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院秘書長張惇涵。（圖／記者徐文彬攝）

立法院內政委員會和司法及法制委員會今（28日）聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，請同意案，包括行政院秘書長張惇涵和被提名人們均出席。

針對民眾黨自提軍購條例，還將非紅供應鏈刪掉，張惇涵受訪表示，現在經濟部長龔明鑫正在美國華府參加EPPD（經濟繁榮夥伴對話）會議，稍早美國國務院也發表聲明，在台美這次EPPD談判過程中，即將發表「矽和平宣言」，美方也強調，台美間要加強無人機供應鏈合作。

張惇涵遺憾地說，這次民眾黨團所提出的軍購特別條例，在內容上，「台灣之盾」整體戰略構想不夠完整；把非紅供應鏈、台灣軍事產業自主化刪除，這都不利於台灣強化自己的國防、永續戰力。程序上，民眾黨團所提的內容，國防部、美國戰爭部之前都對5項軍購案公開清楚表達過了。

張惇涵質疑，接下來還有4項軍購案在美國國會程序中，若按照民眾黨團版本，請問這4項軍購案接下來如何進行？而這也違反台美間長期以來的軍購相關程序。

張惇涵指出，民眾黨團版本從實質面缺乏戰略構想、建軍規劃，缺乏非紅供應鏈程序上也不符合台美間軍購程序跟慣例，這會使台美間處理軍購案窒礙難行。特別是在無人機方面，民眾黨團聲稱在烏克蘭較失敗的無人機機種，也不是這次台灣要向美國採購的無人機機種。

張惇涵呼籲，朝野黨團支持台灣國防、強化台灣的自我防衛能力，但要在正確資訊上理性討論，盡速把軍特別條例付委，一項一項理性討論、替國家把關。

張惇涵強調，國防軍事是項專業，台美間要成立軍購案必須經過嚴謹程序，從我方建軍構想、戰略規劃到美國印太司令部、AIT、戰爭部等的共同構想，台灣安全也是區域和平穩定的一環。

張惇涵喊話，術業有專攻，若在野黨真的支持國軍，不要用「侮辱國軍」的說法來自提軍購特別條例；如果在野想要自行提軍購特別條例，最快速的方法就是連同政院版軍購條例一起併案審查，而非一而再再而三，已經10次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外。

張惇涵說，今天已經是這個會期的最後2天了，總預算、軍購特別條例仍然過門不入，令人感到相當遺憾。

 
01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停
快訊／聯結車載怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

引許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

引許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

美國總統川普指出，南韓國會未能依約完成批准程序，對韓關稅調高至25%。商總理事長許舒博則呼籲，若在野黨一味阻擋法案導致美國翻臉，經濟反彈將衝擊選票。行政院秘書長張惇涵今（28日）引述許舒博過去奉勸國民黨主席鄭麗文的說法，「國民黨不要網內互打」，呼籲藍白為了台灣產業、經濟和民生，朝野政黨不要國內互打，「許舒博應該是國民黨的大老，不是民進黨的側翼」。

張惇涵民眾黨軍購特別條例

