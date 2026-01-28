我堅持觀光小兩會溝通　國台辦：以站不住腳理由阻撓兩岸旅遊

▲大陸國台辦發言人張晗（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

兩岸觀光持續卡關，談及觀光小兩會恢復對話的可能性，大陸國台辦批評，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局的阻撓和破壞，「以站不住腳的理由對兩岸旅遊和各領域交流阻撓設卡」。

大陸文旅部近日公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，其中提及陸客來台的相關旅遊規範，包含禁止低價團等內容，不少人猜測陸方可能恢復陸客來台。

大陸國台辦發言人張晗今（28）日於例行記者會上表示，2013年至2014年，現行團隊遊合同（示範文本；合同為合約）陸續發布，包括團隊旅遊、大陸居民赴台灣地區旅遊等5個合同示範文本。她說，此次修訂是對現行文本的一攬子修訂。

張晗指出，2024年大陸方面恢復福建居民赴金門、馬祖旅遊，此次修訂大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）有助於及時滿足市場需求，進一步規範市場秩序，保障旅遊者和旅行社的合法權益。

張晗批評，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種藉口對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心。

陸委會昨（27）日在社群媒體發文表示，歡迎陸客來台觀光立場不變，並呼籲陸方若有恢復兩岸觀光的誠意，請海旅會盡速正面回應台旅會，就恢復兩岸觀光後的旅遊穩定、品質、公平、安全等議題進行溝通把關，讓兩岸觀光早日回到正軌。

《東森新媒體ETtoday》提問，有沒有可能讓觀光小兩會在沒有政治前提之下進行事務性協商？張晗回應，促進兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化是兩岸同胞的共同心聲、迫切願望，大陸一貫明確支持，包括旅遊業在內的兩岸各領域開展交流合作。

張晗稱，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局的阻撓和破壞，民進黨當局無視台灣旅遊業界和台灣民眾改善民生，加強交流合作的願望和需求，「以站不住腳的理由對兩岸旅遊和各領域交流阻撓設卡」，只會招致更大的不滿，更加失去人心。