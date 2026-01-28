「論壇不涉政治性議題」　蕭旭岑：國民黨和中共交流不需要門票

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源今（28日）舉辦記者會宣布，2月2日到2月4日以智庫之名赴中國北京舉行兩岸前瞻論壇。蕭旭岑強調，論壇不牽涉政治性議題，這是雙方事前的共識。而針對《自由時報》報導國民黨以阻擋軍購換舉辦國共論壇，他則反嗆，台灣百姓都有常識，國民黨和中共交流需要門票嗎，雙方有共同政治基礎，堅持九二共識、反對台獨，過去洪秀柱、馬英九等歷任主席到對岸交流，哪一次是用軍購當門票？

▲蕭旭岑、李鴻源於國政基金會針對兩岸交流事項召開記者會。（圖／記者黃國霖攝）

蕭旭岑指出，國民黨黨主席鄭麗文特別重視本次論壇，希望討論兩岸民眾關切的前瞻性議題，分為三大主題：觀光旅遊、產業、環境永續發展，具體細節如氣候變遷、防災、能源問題、AI發展、觀光旅遊，也會討論旅遊航點，一行人將參訪北京清華大學進行交流；本次與會成員包含40多位專家學者。

李鴻源則表示，這次論壇以民生為主，成員大多是學者，幾乎沒有「大家熟悉的政治人物」。蕭旭岑也補充，2005年「國共論壇」一開始就叫做兩岸經貿論壇，一直都是以民間交流、智庫形式來進行。

針對《自由》報導國民黨以阻擋軍購換舉辦國共論壇，蕭旭岑抨擊，國民黨已對《自由時報》提告，這個記者連續兩天的報導內容完全不一樣，民眾還相信嗎？這次論壇絕對沒有政治性的議題。所謂的國安人士躲在媒體背後，以中國權威管道為名，發表的編故事、認知作戰，請民進黨高抬貴手，讓老百姓關心的民生議題，藉由兩岸交流讓台灣得到更多協助和回饋。

媒體追問，對岸不可能不涉政治性議題，以及是否不讓記者隨行？蕭旭岑則說，去政治化這件事是雙方智庫對接、討論時就有相當共識，至於媒體採訪當然沒有問題，過去國民黨到大陸交流，所有媒體採訪都是公開透明，至於方式就尊重對岸安排。