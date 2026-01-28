　
地方 地方焦點

減班不停學！再充電計畫津貼上調　勞工進修補助同步升級

記者林東良／台南報導

為協助受國際經濟情勢影響、實施減班休息的企業與勞工穩定就業，並鼓勵勞工善用工時調整期間進修充電，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」。

配合今年度最低工資調升為每月2萬9500元、時薪196元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼規定，符合資格的勞工每月最高可申請訓練津貼1萬6300元，減輕經濟壓力、強化職能競爭力。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要是因國際情勢，經勞資雙方協議並通報實施減班休息的企業，其所屬員工皆可申請參加計畫，利用減班期間提升專業技能、累積職場實力。

劉邦棟進一步說明，企業若能主動於減班休息時段，依公司經營發展策略及職能需求，規劃客製化訓練課程，政府將提供訓練補助，補助項目涵蓋講師鐘點費及交通費、教材文具用品費、場地費及工作人員費用等，最高補助上限可達350萬元，協助企業在調整期中留住人才、提升整體競爭力。

在勞工個人方面，減班休息勞工可利用減班期間，參與南分署辦理的實體或線上訓練課程，並透過勞動力發展數位服務平台學習新技能。依規定，勞工可於減班休息前後薪資差額範圍內，按實際參訓時數申請訓練津貼。平均月投保薪資超過3萬1800元的勞工，每月最高可領取1萬6300元；平均月投保薪資3萬1800元以下者，每月最高可領取2940元，有效減輕生活負擔。

南分署表示，該計畫啟動以來，已主動關懷聯繫受影響企業，提供進場說明與申請輔導服務，協助事業單位與勞工掌握政策資源，希望透過「減班不停學」的方式，讓勞工在景氣調整期間仍能持續成長，也讓企業穩定營運基礎。

劉邦棟強調，未來南分署將持續優化服務，提供轄區內實施減班休息之事業單位及勞工即時、多元的協助方案，並可依企業需求輔導搭配申請「僱用安定措施」，讓勞工除訓練津貼外，還能領取薪資差額補貼，穩定家庭生計。符合資格的企業與勞工，可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」線上申請，或洽南分署專線諮詢。

更多新聞
南台彩藝捐贈3000份消防桌遊　攜手消防局推廣防火教育向下扎根

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話　網友發文提醒南紡逛街民眾注意

關山幸福蘿蔔季報名額滿　900人下田體驗農村風味迎寒假

竹山秀傳醫院嶄新大廳落成　29歲手扶梯功成身退、智慧化空間升級

桃園市第六屆青諮會　優點子提案成果發表

彰基與興大深入南投信義鄉　醫學生走進偏鄉、回應在地健康照護需求

花蓮縣府列10重點嚴正質疑：中央廢弛職務卸責地方？　籲檢調依法查辦行政院

台東首辦兒少代表傳承營隊　青春接力深化公共參與制度

雲嘉南空氣警報升級　洗街抑塵嚴防空污惡化

