台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

在核武大國愈發強硬、亞洲情勢升溫與人工智慧失控疑慮交織下，原子科學家將末日鐘調到距離午夜僅剩85秒，刷新歷史紀錄。他們警告，核戰風險、地緣衝突與科技失序正同時逼近，人類正站在最危險的臨界點。

在核武強權施壓、台海與區域安全惡化，加上AI帶來的新型威脅下，原子科學家公報宣布末日鐘再度向前推進，如今只剩85秒就到象徵毀滅的午夜，成為自設立以來最接近終點的一刻。

路透社報導，總部位於芝加哥的非營利組織「原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）」表示，末日鐘今年比去年又快了4秒。這項象徵性指標自1947年誕生於冷戰初期，用來提醒世人，全球安全正距離全面崩潰有多近，近年則頻繁被調快。

AI失控與氣候壓力 全球領導力被點名失能

科學家指出，AI若在缺乏規範的情況下被納入軍事體系，恐加速誤判與衝突，也可能被用於製造生物威脅，或放大假訊息的破壞力。再加上氣候變遷長期惡化，多重風險彼此疊加，讓世界更難應對突發危機。

原子科學家公報主席暨執行長、核武政策專家貝爾（Alexandra Bell）直言，末日鐘反映的是整體全球風險，而現況是各國領導力持續失靈。她指出，不少政府走向新帝國思維，甚至採取近似歐威爾式的統治方式，只會把世界一步步推向災難邊緣。

核風險全面升高 戰爭陰影橫跨多區

這是科學家4年內第3次調快末日鐘。貝爾坦言，從核安全角度看，2025年沒有任何正向發展跡象。傳統外交與軍控架構承壓甚至鬆動，核試驗捲土重來的可能性上升，核擴散情勢也更加嚴峻。

她細數多起危機，包括俄烏戰爭、美國與以色列轟炸伊朗，以及印度與巴基斯坦的邊境對峙。亞洲方面，朝鮮半島的不穩定，加上中國對台灣的軍事威脅，都讓區域風險居高不下；而自美國總統川普重返白宮後，西半球緊張情勢也持續升溫。

軍控條約將到期 核試驗陰影再現

美俄僅存的核武限制協議「新戰略武器裁減條約（New START）」將於2月5日屆滿。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年提出延長一年、繼續遵守彈頭上限的建議，但川普至今未明確表態，西方安全圈內部看法分歧。

此外，川普去年10月下令美軍重啟停擺逾30年的核試驗準備程序，引發關注。貝爾指出，中國正持續擴充核武庫，一旦全面恢復核爆試驗，最可能獲得技術紅利的正是中國，全球核風險恐將因此進一步失控。