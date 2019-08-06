台灣民眾黨創黨大會前夕…時代力量向柯文哲提出4大問題





▲時代力量四問台灣民眾黨。（圖／翻攝自時代力量臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前宣布籌組「台灣民眾黨」，6日將舉辦創黨大會，讓外界開始好奇，目前陷入大小綠路線之爭的時代力量，會不會受到柯文哲組黨衝擊？甚至使第三勢力龍頭換人？時代力量6日發出聲明，向台灣民眾黨提出4個問題，要請柯文哲和台灣民眾黨做出具體回應，供社會大眾檢驗。

時代力量6日表示，身為國會第三大黨，對於柯文哲的台灣民眾黨主張「台灣政治在民進黨與國民黨之外，有個選擇機會」感到詫異，因此想檢視台灣民眾黨所勾勒的願景，並以柯文哲和友黨人士的實際言行來進行驗證，才能真正開啟對話，提升公共討論品質。

▲柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

時代力量提出4大問題，希望台灣民眾黨具體回應，第一是「要讓民眾過好生活？請先解決民生首惡『高房價』。」高房價高空屋，以及住宅商品化是讓許多台灣人痛苦的主因，生活開支居高不下，不只限縮了年輕世代對於未來的想像及選擇，甚至連成家、生小孩，都備受阻撓。

「請問柯主席，為了避免消費者在資訊不對等的情況下被哄抬房價、為了讓房市更透明，是否支持『實價登錄2.0』？」時代力量說，目前北市囤房稅的稅率，個人四戶以上2.4%、六戶以上3.6%，但建商卻都是1.5%，請問市府是否將提出調高囤房稅的政策主張？台灣民眾黨是否支持課徵「囤房稅」，來避免建商大戶繼續囤房，使空屋有效活化、解決居住問題？最後，北市房價問題連年全國第一，柯文哲第二任公宅興建目標從3萬戶下修到1807戶，請問台灣民眾黨如何看待？

時代力量第二問是「追求法治？應從遏止官商勾結及拒絕不當關說開始做起」，「葉公館」違建，明明早就提報待拆，卻傳出多次會勘都有民代撐腰，導致無法拆除，台北市建管處不願透露民代是誰，經台北市議員林穎孟追查發現，此人正是參與台民黨創黨的台北市議員鍾小平，「請問台灣民眾黨，對於這樣為違法商家撐腰，施壓依法行政的政府機關，符合法治的精神嗎？」

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量第三問「尊重專業？大巨蛋都審卻缺模擬專家。」柯文哲時常將「尊重專業」掛在嘴邊，而這個價值是否落實，必須從用人和做事兩個角度來檢視，台北市都發局長從第一任的林洲民，換成第二任的黃景茂，專業有很明顯的落差。以「大巨蛋」案來說，上一任都市設計審議委員會任期屆滿後，新任委員名單卻發現採「嚴審」標準的委員都沒有獲得續聘，也沒有「防災電腦模擬經驗」的專家。如此一來，大巨蛋的公共安全，真的有專業把關嗎？

時代力量第四問提到，「關懷弱勢？身旁的民意代表卻盡是欺壓弱勢。」出現在柯文哲身邊的2位民代鍾小平和徐立信，一位曾說「要把街友送上陽明山，到深山遠離人群」，另一位則是「關廠工人案」的資方打手，這樣真的符合台灣民眾黨所標榜的「關懷弱勢」嗎？

最後，時代力量強調，在柯文哲和台灣民眾黨未對上述問題做出具體回應前，時代力量無法認同台灣民眾黨所勾勒的願景，有任何實現的可能！政黨在高舉價值之餘，更應該提出具體的政策或作為，用這些標準來審慎檢視成員，才能讓口號與行動一致，重新建立人民對政治的信任。