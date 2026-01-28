遭指「空拍機投毒」釀同業動物集體亡　業者發聲明：與本餐廳無關

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者劉人豪／宜蘭報導

宜蘭縣發生全台首起「空拍機投毒」案件，一名三星鄉王姓農場負責人，因不滿前員工跳槽到冬山鄉另間休閒農場成為競爭對手，利用空拍機將摻有劇毒農藥的飼料空投到對方園區，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝誤食後中毒身亡。宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男，並向法院請求從重量刑。而遭影射的餐廳發文指出，「新聞報導中之投毒事件，與本餐廳毫無相關。」

檢方指出，王男於2023年5、6月間，指示一名不知情的員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液，再混入砂子曝曬乾燥，製成外觀難以辨識的毒餌。隨後，王男將毒餌裝入飲料杯，於同年6月12日、24日及25日凌晨，駕車前往安農溪旁堤防道路，操控空拍機飛越前員工任職的農場上方，透過機身上下晃動方式，讓杯中毒餌傾倒灑落園區。

園區內的侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」與羊駝「多比」陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀，最終在6月19、20日接連死亡，另有多隻動物也出現不適。經送台大解剖檢驗，皆驗出托福松成分。事後園區人員察覺上空多次出現不明空拍機，覺得有異，暗中尾隨後發現操控者竟是王男，立即報警。警方持搜索票前往王男住處及車輛搜索，查扣空拍機、遙控器與殘餘毒餌。王男初期否認犯行，辯稱只是「看看對方園區有什麼建設可以模仿」，毒餌是要殺老鼠，直到監視器畫面、手機對話與鑑定報告出爐，才坦承犯行。

▲王男因不滿前員工跳槽，竟向對方園區投毒餌，害死3隻動物。（圖／記者游芳男翻攝）

檢方痛批，王男身為農場經營者，理應守護動物生命，卻因商業競爭心生惡念，且灑毒園區為對外開放場所，恐讓遊客誤觸甚至誤食殘留毒物，風險極高，行為已屬情節重大。王男至今未與被害方和解、也未展現悔意，因此建請法院從重量刑。

受害園方表示，這件投毒案「對每一位把動物當成家人的園區夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇」，案發當下已即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。經歷了漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地檢署已偵結並正式提起公訴，雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。

而遭指疑為用空拍機下毒的餐廳，則發表聲明表示，關於近來網路新聞投毒事件有不當人士將風向故意波及到本餐廳混淆，已造成本餐廳很大的困擾，特别在此做以下澄清，餐廳成立於民國113年11月26日，且餐廳負責人自始至終均為王女士，因此新聞報導中之投毒事件，與本餐廳毫無相關。目前網路上對餐廳的惡意不實指控，已有侵害餐廳名聲及商譽，對此保留法律追訴的權利。

對此，受害園方表示，對該聲明不方便回應，相關事件內容都可以在網路上查到。