生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

劉家宴即將在台灣開張，圖為裝潢中的台北信義店。

▲劉家宴即將在台灣開張，圖為裝潢中的台北信義店。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

韓家宸曾任天津台商協會會長，在兩岸台商圈廣結人脈，如今卻與老股東孫鐵漢互控掏空、對簿公堂。孫鐵漢直言：「金流不清是底線問題。」韓則反控孫「帳目不清」，雙方撕破臉後，華北鼎泰豐立即停擺，品牌在中國華北也形同一夕毀於內鬥。

北京鼎泰豐開店風華一時，中國華北14家分店卻突然熄燈。（讀者提供）

▲北京鼎泰豐開店風華一時，中國華北14家分店卻突然熄燈。

更震撼業界的是，鼎泰豐換招牌後不但「轉生」，甚至已準備換殼攻台。華北業績最佳的4家鼎泰豐門市，現已改掛「劉家宴」招牌，菜色幾乎與鼎泰豐如出一轍，一度甚至掛上「韓家宴」名號。業界傳聞劉家宴計畫今年2月進駐台北信義區，以高端中餐品牌強勢登台，形同「帶著鼎泰豐基因另起爐灶」。

北京鼎泰豐熄燈後，疑原地轉生成「劉家宴」，菜單及設計風格與鼎泰豐神似。（翻攝微博）

▲北京鼎泰豐熄燈後，疑原地轉生成「劉家宴」，菜單及設計風格與鼎泰豐神似。

引爆股東怒火的除了資金流向不明，還有華北鼎泰豐的「關店手法」。依據本刊掌握的內部簡訊紀錄，韓家宸在未與母公司溝通的情況下，直接以企業微信下令店長：「今日起暫停營業，勿對外說明。」甚至在公告前半小時，部分分店主管才得知消息。多名員工向本刊透露，韓家宸曾聲稱「大股東不再支持，營運無法維持」，但同時有廠商指出，韓家宸團隊早在2024年8月就開始著手移轉設備到新品牌劉家宴。

台灣知名餐飲巨頭鼎泰豐享譽國際，中國華北鼎泰豐卻爆出山寨疑雲。

▲台灣知名餐飲巨頭鼎泰豐享譽國際，中國華北鼎泰豐卻爆出山寨疑雲。

知情人士透露，劉家宴內部招募文件甚至出現「歡迎鼎泰豐離職員工加入」字樣，菜色規劃更包含招牌小籠包、紅油抄手、排骨炒飯，品項高度與鼎泰豐重疊。鼎泰豐原有的中央廚房設備，包含蒸籠製作機台、包餡機、醬料備料設備，市價約人民幣3,000萬元，疑似也在未經清點與交接的狀況下遭移轉。林禮宏直批：「設備、人員、供應鏈全都被帶走，根本是原地換殼。」


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

20年來，華北的鼎泰豐經營得有聲有色，股東間相安無事，沒想到挺過疫情低潮，2024年間突然爆發股東內鬨！恒泰豐母公司—北京巨人控股有限公司出現權力洗牌，過去由韓家宸、楊紀華及孫鐵漢三分天下，但2024年10月22日，北京巨人召開股東臨時會，宣布全面改派北京恒泰豐董監事，並當場解任韓家宸的董事長職務，改由林禮宏接掌，情勢急轉直下。

