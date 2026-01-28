引國民黨大老許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普指出，南韓國會未能依約完成批准程序，對韓關稅調高至25%。商總理事長許舒博則呼籲，若在野黨一味阻擋法案導致美國翻臉，經濟反彈將衝擊選票。行政院秘書長張惇涵今（28日）引述許舒博過去奉勸國民黨主席鄭麗文的說法，「國民黨不要網內互打」，呼籲藍白為了台灣產業、經濟和民生，朝野政黨不要國內互打，「許舒博應該是國民黨的大老，不是民進黨的側翼」。

▲行政院秘書長張惇涵。（圖／記者徐文彬攝）

美國總統川普27日發文表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％。商總理事長許舒博說，美國藉韓國讓大家引以為戒，因此一昧的不審，產業界會有反彈，擋在外面不論理，美國翻臉，最後產業界反作用力當然回到在野黨身上，選票是立即性的，公司都倒了、工作都喪失了怎麼支持？

張惇涵今（28日）於立法院內政委員會受訪表示，記得國民黨主席鄭麗文在選主席時，曾拜會許舒博，當初許舒博奉勸鄭麗文，「國民黨不要網內互打」。昨天也看到許舒博公開受訪講到，15%關稅談判應該是底線，如果有什麼變數，導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做？

張惇涵指出，這是許舒博講的話，「我想國民黨也好、民眾黨也好，許舒博應該是國民黨的大老，不是民進黨的側翼」，許舒博昨天講的，也是希望為了台灣產業、經濟、民生，朝野政黨不要國內互打。