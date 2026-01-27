LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）
記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖今（27）日上架2組免費貼圖「SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇」、「LINE TV｜肥兔寶」，只要將官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共16組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇｜下載請點
下載期限：2026年04月27日
下載條件：達成指定條件
使用效期：180天
LINE TV｜肥兔寶｜下載請點
下載期限：2026年02月25日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天
LINE購物品牌名店 × 貓那個｜下載請點
下載期限：2026年02月21日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
新光三越馬年行大運｜下載請點
下載期限：2026年02月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
安富利小洲的科技日常｜下載請點
下載期限：2026年02月26日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
福利熊家族_熊好用(日常篇)｜下載請點
下載期限：2026年02月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
泰吉來了好探吉｜下載請點
下載期限：2026年02月03日
下載條件：官方帳號加入好友（前10萬名）
使用效期：90天
LINE旅遊 × 流浪狗勾｜下載請點
下載期限：2026年02月19日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE 社群 × Effy｜下載請點
下載期限：2026年02月12日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物直播 × 兔子波波｜下載請點
下載期限：2026年02月06日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物夯話題 × 啊兔｜下載請點
下載期限：2026年02月12日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE禮物 × 椒滴滴｜下載請點
下載期限：2026年02月06日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
愛爾康 × 日子還是要過鴨 - 看清楚了鴨｜下載請點
下載期限：2026年02月05日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 情緒化的兔子｜下載請點
下載期限：2026年02月04日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天
LINE購物 × 社畜兔｜下載請點
下載期限：2026年02月03日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE GO × 松尼奇尼｜下載請點
下載期限：2026年01月28日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！｜下載請點
下載期限：2026年03月23日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天
路易威登佳節限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年03月16日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
