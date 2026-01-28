快訊／屏東聯結車轉彎…後方怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

▲屏東聯結車過彎，怪手掉下來，男性騎士遭砸重不治。（圖／魏姓網友授權提供）
記者陳崑福、莊智勝／屏東報導
屏東縣萬巒鄉成德村今(28日)上午傳出一起死亡車禍，警方初步調查，一輛載運怪手、山貓的大型聯結車行經成德村往萬金路口欲轉彎時，後方載運的怪手突然翻落路面，導致一名經過的43歲男性騎士當場被砸中，警消獲報到場時，男子傷勢相當嚴重，經送醫搶救後宣告不治身亡。目前詳細事發原因還有待進一步釐清。
▼由於事故發生地點鄰近軍營，現場還有國軍弟兄現身協助交管。（圖／魏姓網友授權提供）
