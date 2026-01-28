快訊／屏東聯結車轉彎…後方怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

北市大安區辛亥路往建高匝道口27日晚間發生自撞翻車事故。75歲男駕駛20時44分行經該路段時，疑因不熟悉路況，未注意前方動線，車輛撞上匝道分隔島端頭後翻覆。大安分局接獲通報後，立即派員到場並啟動交通快打機制，動員6名警力進行交通疏導管制，同時通知拖吊車及環保單位到場移事故車、清除碎片。事故發生約1個半小時後，車流恢復正常。