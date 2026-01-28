最暖國中弟現身！護身障者過馬路獲表揚　謙虛謝車主停下禮讓

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名江姓國中男學生被目擊熱心幫助一名身障人士過馬路，整個過程牽著腳踏車站在旁邊保護對方，網友見狀紛紛讚嘆「非常帥氣」」。而暖心的江姓國中生就讀鳳山國中，校長得知後，今天特別頒發獎狀表揚，江同學說，很感謝當時的車輛都停下等待他們，期盼這份善意能成為社會的漣漪。

▲國中弟熱心幫助身障者過馬路。（圖／網友授權使用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Threads貼出影片，可以看見一名身障人士因腳不方便，只能用手在地上撐著一點一點過馬路，國中男學生則牽著腳踏車在旁邊保護，為了避免發生意外，移動的過程中還不斷四處張望，注意左右來車。

原PO感嘆，「有人看得出這個帥氣的弟弟是哪個學校的嗎？感覺值得嘉獎啊，我覺得自愧不如，我路過可能沒看到就經過了，看到也不一定會停下來幫忙。」

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人都稱讚這位國中男學生，有人說，「弟弟是天使無誤」、「好人一生平安，好事要多報導」，影片在短短數小時內累積數萬按讚與轉發，讓平凡的街頭瞬間充滿了溫度。

三年一班江詠恩同學說，昨天騎腳踏車經過時，遠遠看到一位行動不便的阿伯正辛苦地過馬路。「當時眼看就要紅燈了，但他還在路中間。那邊馬路很大、車子很多，我很擔心他的安全，怕他來不及過馬路會被車撞到。」

江同學當下沒有多想，即便已經紅燈了，他依然牽著腳踏車陪同阿伯慢慢走到路中間的分隔島。他也特別提到：「很感謝當時路過的車輛都停下來等待我們。」

而在這短短的路程中，阿伯不僅沒有感到負擔，反而親切地問他：「你午餐吃了沒？」並叫江同學不用擔心他。這段對話，當時就讓江同學很受感動。

▲整路牽車護身障者過馬路！最暖國中弟接受校方表揚。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於自己在網路上爆紅，江同學坦言「很驚嚇」。他說，下午兩點補習班同學在社群平台「Threads（脆）」上看到新聞興奮地跑來分享，才知道短短幾小時就已有兩萬多人按讚。「很多媽媽的朋友也傳訊息來，媽媽非常開心地說她以我為榮。」

鳳山國中校方表示，看到影片的當下，師長們的第一個反應不是驚喜，而是深深的感動。這雖然只是一個過馬路的動作，卻展現了孩子最純真、最柔軟的心地。

學校說，鳳山國中長期推動校訂課程，重視 SEL（社會情緒學習），核心精神就是希望孩子能認識情緒、同理別人、打開感官去感受周遭人的需求。

校方強調，江同學的舉動，是一種發自內心的直覺。這份溫暖的舉動傳回校園後，在師生間引起了極大的共鳴，全校都深感與有榮焉。江同學的善行不僅是家人的驕傲，更成為同學們最好的榜樣。

校長林季玲表示，看到學生能將課堂上學到的同理心，轉化為實際行動去幫助他人，這份發自內心的體貼，是學校收到最珍貴的禮物，全校師生都以他為榮。 面對網路上數萬則溫暖留言，校方也特別致謝：「非常感謝那位隨手記錄下這段畫面的路人，以及網路上幾萬名按讚的朋友，因為有您的鏡頭，讓這份或許會被遺忘的善意被看見。」

針對江同學的善行，校長林季玲今天予以表揚，並且將於全校集會時予以公開表揚，同時邀請江同學分享當時的心路歷程，藉此啟發更多學生在生活中落實關懷。