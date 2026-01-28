　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最暖國中弟現身！護身障者過馬路獲表揚　謙虛謝車主停下禮讓

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名江姓國中男學生被目擊熱心幫助一名身障人士過馬路，整個過程牽著腳踏車站在旁邊保護對方，網友見狀紛紛讚嘆「非常帥氣」」。而暖心的江姓國中生就讀鳳山國中，校長得知後，今天特別頒發獎狀表揚，江同學說，很感謝當時的車輛都停下等待他們，期盼這份善意能成為社會的漣漪。

▲▼國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎。（圖／網友授權使用）

▲國中弟熱心幫助身障者過馬路。（圖／網友授權使用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Threads貼出影片，可以看見一名身障人士因腳不方便，只能用手在地上撐著一點一點過馬路，國中男學生則牽著腳踏車在旁邊保護，為了避免發生意外，移動的過程中還不斷四處張望，注意左右來車。

原PO感嘆，「有人看得出這個帥氣的弟弟是哪個學校的嗎？感覺值得嘉獎啊，我覺得自愧不如，我路過可能沒看到就經過了，看到也不一定會停下來幫忙。」

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人都稱讚這位國中男學生，有人說，「弟弟是天使無誤」、「好人一生平安，好事要多報導」，影片在短短數小時內累積數萬按讚與轉發，讓平凡的街頭瞬間充滿了溫度。

三年一班江詠恩同學說，昨天騎腳踏車經過時，遠遠看到一位行動不便的阿伯正辛苦地過馬路。「當時眼看就要紅燈了，但他還在路中間。那邊馬路很大、車子很多，我很擔心他的安全，怕他來不及過馬路會被車撞到。」

江同學當下沒有多想，即便已經紅燈了，他依然牽著腳踏車陪同阿伯慢慢走到路中間的分隔島。他也特別提到：「很感謝當時路過的車輛都停下來等待我們。」

而在這短短的路程中，阿伯不僅沒有感到負擔，反而親切地問他：「你午餐吃了沒？」並叫江同學不用擔心他。這段對話，當時就讓江同學很受感動。

▲▼ 整路牽車護身障者過馬路！最暖國中弟找到了　校方表揚 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲整路牽車護身障者過馬路！最暖國中弟接受校方表揚。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於自己在網路上爆紅，江同學坦言「很驚嚇」。他說，下午兩點補習班同學在社群平台「Threads（脆）」上看到新聞興奮地跑來分享，才知道短短幾小時就已有兩萬多人按讚。「很多媽媽的朋友也傳訊息來，媽媽非常開心地說她以我為榮。」 　　

鳳山國中校方表示，看到影片的當下，師長們的第一個反應不是驚喜，而是深深的感動。這雖然只是一個過馬路的動作，卻展現了孩子最純真、最柔軟的心地。 　　

學校說，鳳山國中長期推動校訂課程，重視 SEL（社會情緒學習），核心精神就是希望孩子能認識情緒、同理別人、打開感官去感受周遭人的需求。

校方強調，江同學的舉動，是一種發自內心的直覺。這份溫暖的舉動傳回校園後，在師生間引起了極大的共鳴，全校都深感與有榮焉。江同學的善行不僅是家人的驕傲，更成為同學們最好的榜樣。

校長林季玲表示，看到學生能將課堂上學到的同理心，轉化為實際行動去幫助他人，這份發自內心的體貼，是學校收到最珍貴的禮物，全校師生都以他為榮。 面對網路上數萬則溫暖留言，校方也特別致謝：「非常感謝那位隨手記錄下這段畫面的路人，以及網路上幾萬名按讚的朋友，因為有您的鏡頭，讓這份或許會被遺忘的善意被看見。」

針對江同學的善行，校長林季玲今天予以表揚，並且將於全校集會時予以公開表揚，同時邀請江同學分享當時的心路歷程，藉此啟發更多學生在生活中落實關懷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停
快訊／聯結車載怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2000元大鈔沒人收？ 內行揭「1行業」最愛　隱藏用途曝： 很招財

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

2026年「發財金」這樣最招財　仍須注意3禁忌以免破財

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　嚇壞友人！大票人爆共鳴：太丟臉了

學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

最暖國中弟現身！護身障者過馬路獲表揚　謙虛謝車主停下禮讓

故宮「翠玉白菜」平安歸國！捷克館長護送返台　將宣布回饋展

花蓮藍營議員告發「廢弛職務」釀光復死傷　陳駿季駁：搬弄是非

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑：人生重跑一遍

剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！　律師揭關鍵嘆：極限了

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

2000元大鈔沒人收？ 內行揭「1行業」最愛　隱藏用途曝： 很招財

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

2026年「發財金」這樣最招財　仍須注意3禁忌以免破財

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　嚇壞友人！大票人爆共鳴：太丟臉了

學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

最暖國中弟現身！護身障者過馬路獲表揚　謙虛謝車主停下禮讓

故宮「翠玉白菜」平安歸國！捷克館長護送返台　將宣布回饋展

花蓮藍營議員告發「廢弛職務」釀光復死傷　陳駿季駁：搬弄是非

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑：人生重跑一遍

剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！　律師揭關鍵嘆：極限了

2000元大鈔沒人收？ 內行揭「1行業」最愛　隱藏用途曝： 很招財

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

【屁屁雙馬尾】柯基綁完這造型竟是為了防沾大便XD

生活熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

2童看IMAX電影吵整場！美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

土地公尾牙要來了　唸「4句話」好運整年

國中弟助身障者過馬路　網讚根本天使

59元爽中千萬！他一看「超商門市」喊神巧合

更多熱門

相關新聞

哥哥自爆「當手天使」他不解喊怪！全場狂讚：超偉大

哥哥自爆「當手天使」他不解喊怪！全場狂讚：超偉大

每個人都會有性需求，即便是重度身障者也不例外，為了解決這個問題，台灣一群義工組成了「手天使」，一名男網友表示，身為護理師的哥哥，默默成為「手天使」志工，儘管他理性上能理解這只是特殊性質的志工服務，但情感上仍覺得難以釋懷，「不知道該怎麼面對」，貼文掀起熱論。

岡本和真加盟藍鳥內幕　愛女成關鍵

岡本和真加盟藍鳥內幕　愛女成關鍵

迷途山羊被送派出所　屏警化身動物守護天使

迷途山羊被送派出所　屏警化身動物守護天使

想帶癌末父生日當天吃島語　訂不到求助

想帶癌末父生日當天吃島語　訂不到求助

人間道慈善會捐復康巴士助弱勢讓身障者不被行動限制

人間道慈善會捐復康巴士助弱勢讓身障者不被行動限制

關鍵字：

標籤:國中生熱心助人身障者高雄鳳山暖心故事

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

Toyz獄中結婚了！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面