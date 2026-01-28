　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆：若在九合一大選推不在籍投票　現階段「肯定是災難」

▲▼中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

▲中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院內政、司法及法制委員會今（28日）聯席審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。針對藍白力推不在籍投票，明定投票權人可以移轉投票或指定場所進行投票。中選會主委被提名人游盈隆坦言，如果在九合一大選實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」，將造成將近9000種的選票，對選務人員來講那是災難。「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞了眼前的一大簇玫瑰，讓我們傲視世界的台灣選舉蒙塵」。

立法院內政委員會和司法及法制委員會上午聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，請同意案，包括行政院秘書長張惇涵和被提名人們均出席。

國民黨立委牛煦庭詢問游盈隆，若立院修正相關法令，新增不在籍投票制度，限於國內移轉投票，是否會忠實執行立院通過的法律？游盈隆回應，當然，如果立院通過，中選會只有依法行政、全力執行。

牛煦庭追問，若有機會領導中選會，需要多少時間做好境內移轉投票選務相關工作？游盈隆說，不知道這項立法屆時在立院會如何通過、制度內容如何。

游盈隆指出，就最近從中選會同仁得到的資訊，「我深深地感覺不在籍投票是世界潮流，也是台灣許多人直覺上一個對的努力方向」，但當大家在講世界各國都採取不在籍投票時，台灣沒有，感覺自己落後了、自己慚愧，「覺得那種心情是可以理解的，我肯定那是一個進步的思維」。

「可是，我們也不能夠脫離現實」，游盈隆直言，若回到自己國家選舉制度，深入去看很快就會發現，不在籍投票牽涉非常複雜的選舉工程，尤其是在九合一地方選舉裡實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」。

游盈隆指出，中選會已經提出，如果在九合一地方選舉辦不在籍投票，將造成將近9000種的選票，對選務人員來講那是災難。「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞了眼前這個一大簇玫瑰，讓我們傲視世界的台灣選舉蒙塵」。

牛煦庭也問到，執政黨曾說，實行不在籍投票會導致選民投票信任消失，有作票風險，中國介選更容易，如何避免選務公信力下降？你真的覺得不在籍投票會有作票的風險嗎？

游盈隆表示，選務行政的公信力非常重要，但實施不在籍投票最大困難來自執行面，在可行性，境外的影響等可能比較其次。

牛煦庭追問，有無信心逐步解決操辦選務中，遇到的行政困難？游盈隆回應，如果立法院提了一個中選會沒辦法執行的方案，壓垮中選會，「我也沒辦法在這邊跟您保證說一定就能夠做得好，如果這樣子的話是不負責任的」。

 
01/26 全台詐欺最新數據

游盈隆：若擔任中選會主委將辭去台灣民意基金會董事長　不再評論政治

立法院內政、司法及法制委員會今（28日）聯席審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭詢問中選會主委被提名人游盈隆，如何確保角色分際？游盈隆回應，自己已有相當覺悟，要付出一定程度犧牲，「我可能失去了自由」，但魚與熊掌不能兼得，「我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格的標準做自我要求」。

吳奕萱拚新北議員初選　吳思瑤幕僚「師兄團」跨縣市合體陪掃街

高雄市長「藍白合」？黃國昌、柯志恩都表態

台中市長提名的制度考驗　國民黨如何在中央布局與地方初選之間抉擇

連日陪陳亭妃造勢　王世堅：紅花要有綠葉相襯「我充其量是野草」

關鍵字：

游盈隆中選會不在籍投票九合一大選2026大選

