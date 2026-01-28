游盈隆：若擔任中選會主委將辭去台灣民意基金會董事長　不再評論政治

▲中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院內政、司法委員會今（28日）聯席審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭詢問中選會主委被提名人游盈隆，如何確保角色分際？游盈隆回應，自己已有相當覺悟，要付出一定程度犧牲，「我可能失去了自由」，但魚與熊掌不能兼得，「我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格的標準做自我要求」。

立法院內政委員會和司法及法制委員會上午聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，請同意案，包括行政院秘書長張惇涵和被提名人們均出席。

國民黨立委牛煦庭詢問游盈隆，平常評論很多政治事務，也做民意調查，在基金會有職務，如果有幸成為中選會主委，如何確保這之間的分際？

「我已經有了相當的覺悟，擔任中選會主委，也有一定程度的犧牲是要付出的」，游盈隆說，「我可能失去了自由」，失去公開評論台灣政治的自由。做為政治學者、關心台灣的知識份子，這樣的犧牲是重大的，但為了更重大的目的，「我覺得我必須做這樣的割捨，魚與熊掌不能兼得」。

牛煦庭追問，意思是不會再發表相關評論、民意調查，也會離開基金會職務？游盈隆表示，如果立院能夠通過中選會主委的人事同意權任命，「我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格的標準做自我要求」。