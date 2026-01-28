　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆：若擔任中選會主委將辭去台灣民意基金會董事長　不再評論政治

▲▼中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

▲中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院內政、司法委員會今（28日）聯席審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭詢問中選會主委被提名人游盈隆，如何確保角色分際？游盈隆回應，自己已有相當覺悟，要付出一定程度犧牲，「我可能失去了自由」，但魚與熊掌不能兼得，「我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格的標準做自我要求」。

立法院內政委員會和司法及法制委員會上午聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，請同意案，包括行政院秘書長張惇涵和被提名人們均出席。

國民黨立委牛煦庭詢問游盈隆，平常評論很多政治事務，也做民意調查，在基金會有職務，如果有幸成為中選會主委，如何確保這之間的分際？

「我已經有了相當的覺悟，擔任中選會主委，也有一定程度的犧牲是要付出的」，游盈隆說，「我可能失去了自由」，失去公開評論台灣政治的自由。做為政治學者、關心台灣的知識份子，這樣的犧牲是重大的，但為了更重大的目的，「我覺得我必須做這樣的割捨，魚與熊掌不能兼得」。

牛煦庭追問，意思是不會再發表相關評論、民意調查，也會離開基金會職務？游盈隆表示，如果立院能夠通過中選會主委的人事同意權任命，「我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格的標準做自我要求」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺公投綁大選　游盈隆：2018噩夢制度已修、別倒洗澡水連嬰孩一起倒

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

「論壇不涉政治性議題」　蕭旭岑：國民黨和中共交流不需要門票

國共智庫交流2/2登場　3大主題曝光：觀光、產業、環境永續交流

115年總預算被卡第153天　卓榮泰籲：過年後重新回到國會審預算

游盈隆：若在九合一大選推不在籍投票　現階段「肯定是災難」

黃仁勳明抵台有機會帶看北士科、逛夜市？　蔣萬安：時間還沒定

游盈隆：若擔任中選會主委將辭去台灣民意基金會董事長　不再評論政治

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

引國民黨大老許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

挺公投綁大選　游盈隆：2018噩夢制度已修、別倒洗澡水連嬰孩一起倒

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

「論壇不涉政治性議題」　蕭旭岑：國民黨和中共交流不需要門票

國共智庫交流2/2登場　3大主題曝光：觀光、產業、環境永續交流

115年總預算被卡第153天　卓榮泰籲：過年後重新回到國會審預算

游盈隆：若在九合一大選推不在籍投票　現階段「肯定是災難」

黃仁勳明抵台有機會帶看北士科、逛夜市？　蔣萬安：時間還沒定

游盈隆：若擔任中選會主委將辭去台灣民意基金會董事長　不再評論政治

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

引國民黨大老許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

挺公投綁大選　游盈隆：2018噩夢制度已修、別倒洗澡水連嬰孩一起倒

2000元大鈔沒人收？ 內行揭「1行業」最愛　隱藏用途曝： 很招財

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸

政治熱門新聞

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

叫台灣101還是台北101？　101最大推手發聲：都沒說錯啦！

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片請團隊吃芒果

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

霍諾德爬101　鍾沛君揭Netflix是關鍵

賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

「2026是民眾黨消失的1年」　486先生預言黃國昌、黃珊珊未來政治路

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

中國在藍白背後封殺軍購？　賴清德：希望沒！但相信人民看很清楚

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊瓊瓔反倒落後

更多熱門

相關新聞

「放心不是密件」！　張惇涵遞報告給黃國昌：可以帶出去看

「放心不是密件」！　張惇涵遞報告給黃國昌：可以帶出去看

行政院秘書長張惇涵今（23日）率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團。民眾黨團總召黃國昌說，面對中選會審查的時候會一本初衷，進行專業審查、為國舉才。而行政院秘書長張惇涵則帶了不在籍投票的報告給黨團參考，還特別點出新北市的意見是「不可行」；在拜會結束前，張也不忘遞上報告，「請黃國昌主席放心，它不是密件，可以帶出去看」，而黃國昌則順手交給黨團主任陳智菡。

中選會被提名人下午拜會國民黨團　羅智強：游盈隆相對中立

中選會被提名人下午拜會國民黨團　羅智強：游盈隆相對中立

支持不在籍投票？　中選會主委被提名人游盈隆：樂觀其成但要謹慎

支持不在籍投票？　中選會主委被提名人游盈隆：樂觀其成但要謹慎

藍白提案先過新興預算718億　張惇涵：若依法有效力就會執行

藍白提案先過新興預算718億　張惇涵：若依法有效力就會執行

游盈隆任中選會主委　政院提名7人名單已函送立法院審查

游盈隆任中選會主委　政院提名7人名單已函送立法院審查

關鍵字：

中選會游盈隆台灣民意基金會

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

Toyz獄中結婚了！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面