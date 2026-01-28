　
民生消費

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

▲▼三商炸雞 。（圖／業者提供）

▲三商炸雞新春優惠開跑 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

三商炸雞推出新春「66大順」優惠，有義式炸雞買6送6、10隻檸檬脆皮二節翅99元等，消費滿額再送煉乳銀絲卷1份，即日起至2月23日限時開跑。肯德基今天「炸翻星期三」祭出咔啦雞腿堡買1送1等3大優惠。

三商炸雞新春優惠包括「義式炸雞買6送6」，原價780元，特價366元；「檸檬脆皮二節翅10隻99元」，現省101元。還有玉米筍特價39元、煉乳銀絲卷特價49元，活動期間消費滿499元再送煉乳銀絲卷1份。以上優惠限外帶。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基今日推炸翻星期三優惠。

肯德基今天「炸翻星期三」推出3大優惠券，有「咔啦雞腿堡」買1送1；「激省56折桶餐」內含6塊咔啦脆雞，特價239元；「蛋撻點心神券（預訂快取限定）」內含雙色轉轉QQ球1份、原味蛋撻2顆、小杯無糖茉莉綠茶1杯，原價190元，特價79元。開放今天於PK APP領券，1月30日前使用完畢。

▲▼「Popeyes」推出期間限定「花生醬爽辣炸雞腿系列」。（圖／翻攝Popeyes臉書粉專）

▲Popeyes推出春節限定「花生醬爽辣炸雞腿系列」。（圖／翻攝Popeyes臉書粉專）

Popeyes也推出期間限定「花生醬爽辣炸雞腿」，2入售價189元。個人餐有花生醬爽辣炸雞腿2入、中份脆薯、比司吉、38元飲品，售價350元，買就送限量紅包組1入；相聚餐有花生醬爽辣炸雞腿6入、中份脆薯2份、38元飲品2杯，售價758元，買就送限量紅包組及春聯各1入。

Popeyes還有平日（周一至周五）限定「中份肯瓊脆薯」買1送1，活動至2月13日，每日售完為止。

相關新聞

霍諾德吃鼎泰豐「巧克力小籠包」爆紅　甜點還有豆沙、芋泥口味

霍諾德吃鼎泰豐「巧克力小籠包」爆紅　甜點還有豆沙、芋泥口味

美國攀岩大神霍諾德日前完成徒手攀登台北101的壯舉，直播主持人網紅馬克羅伯後來PO出影片，前一晚與霍諾德享用鼎泰豐，還爆料霍諾德特愛「巧克力小籠包」，讓許多網友驚訝竟有這款口味。其實除了巧克力，還有豆沙、芋泥小籠包，都在菜單的甜點系列中。

COLD STONE「烤布蕾冰淇淋」桶裝回歸　限時買1送2

COLD STONE「烤布蕾冰淇淋」桶裝回歸　限時買1送2

COMEBUY「現萃冬片茶」2/2回歸　買就送黃金起司可樂果

COMEBUY「現萃冬片茶」2/2回歸　買就送黃金起司可樂果

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

美食情報美食雲三商炸雞買1送1Popeyes

