郭台銘、郭守正缺席柯文哲創黨大會　花籃藏頭詩祝賀：找回初衷

▲郭台銘花籃。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，在8月6日60歲生日舉行創黨大會。鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平的致意花籃，已送抵創黨會場台大醫院國際會議中心，郭台銘更引用「柯語錄」並以藏頭詩方式，在祝賀花籃上留下「台銘」兩字，同時也呼應柯文哲的政治理念：「找回良心的初衷」。

對於6日的柯文哲組黨大會，郭台銘的核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭台銘當天有事不會出席，只會送花，郭陣營也不清楚台灣民眾黨座位的安排，但代表出席的只有她一個，郭台銘的兒子郭守正不會到場。

郭台銘的祝賀詞以藏頭「台銘」寫下「台灣 安定繁榮是共識 銘記 找回良心的初衷」，值得一提的是，柯文哲時常將「政治不難，找回良心而已」掛在嘴邊，因此，郭台銘頗有呼應柯文哲政治理念的意味。

▲王金平花籃。（圖／記者楊亞璇攝）

至於王金平的賀詞，則是「台灣團結成金 民心齊建太平」，日前傳出郭、王、柯將組成「鐵三角」的黃金組合，未來三人在2020大選的動向，持續受外界關注。

另外，根據主辦規劃的座位，位子安排郭OO、劉OO，引發外界聯想，有消息傳出，郭守正將代父出席。幕僚表示，確實有留郭守正與劉宥彤的位子，但不清楚郭守正是否出席。對此，劉宥彤則表示，不清楚台灣民眾黨座位的安排，但郭陣營代表出席的只有他一個，郭守正不會到場。

此外，柯爸、柯媽、前台南縣長蘇煥智、民國黨主席徐欣瑩、前彰化縣立委黃文玲、歌手謝和弦也將出席。黨內成員中央委員為南台灣觀光產業聯盟總召林富男、文基會副執行長張益贍、黃胤維；中評委分別是蔡易倫、賴正龍、楊行昌、賴俊銘、賴祥蔚。市府官員包括觀傳局長劉奕霆、產發局長林崇傑、研考會主委余家哲等人皆出席。