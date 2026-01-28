　
政治

國共智庫交流2/2登場　3大主題曝光：觀光、產業、環境永續交流

▲蕭旭岑、李鴻源於國政基金會針對兩岸交流事項召開記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蕭旭岑、李鴻源於國政基金會針對兩岸交流事項召開記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（28日）正式宣布，2月2日至2月4日將由副主席蕭旭岑偕同智庫副董事長李鴻源，赴中國大陸北京出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。蕭旭岑表示，國民黨是順應民意，希望能嘉惠民生，「此次論壇活動是一個開始」。此次論壇將聚焦三大主題，「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」。

蕭旭岑說，鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

蕭旭岑表示，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

蕭旭岑指出，過去中國國民黨執政期間，兩岸在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括馬前總統任內簽署了23項協議（包括ECFA），迄今民進黨政府完全照單全收。證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民的利益。

蕭旭岑表示，民進黨執政十年，兩岸交流幾乎完全斷絕，有許多產業都來拜託國民黨，鄭麗文主席上任後，接見了許多產業團體與專家學者，大家都希望國民黨幫忙尋找出路，希望能恢復兩岸交流，協助產業恢復生機，兩岸共同發展，互利互惠，也對台灣民眾的民生與經濟有所助益。

蕭旭岑強調，國民黨絕對站在台灣老百姓那一邊，當前台灣社會的主流民意，是希望兩岸儘速恢復交流，去年下半年更有多份民調，顯示超過八成民眾希望兩岸一定要維持溝通管道。國民黨是順應民意，希望能嘉惠民生，此次論壇活動是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京登場，外界普遍認為將為年後的「鄭習會」鋪路。大陸國台辦今（28）日表示，願意在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨等保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，但並未直接回應論壇是否觸及「鄭習會」。

解放軍打擊腐敗不改對台方針　國台辦回應

解放軍打擊腐敗不改對台方針　國台辦回應

國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

引許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

引許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

世界冠軍級的國會　第11屆立法院如何以延宕和違憲奪下頑強擴權金牌

世界冠軍級的國會　第11屆立法院如何以延宕和違憲奪下頑強擴權金牌

關鍵字：

國民黨蕭旭岑鄭麗文中共兩岸關係

