60歲生日創黨　柯文哲：風調雨順、國泰民安

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日將歡慶60歲大壽，但同時自己所籌辦的「台灣民眾黨」也將正式創立，代表柯的政治路將邁向新的階段。對於生日願望，柯文哲說，每次拜拜都講，「風調雨順、國泰民安、閤家平安」，表示小時候才會嚮往過生日，到這種年紀過生日是很平淡的日子。

台北市長柯文哲日前宣布籌組「台灣民眾黨」，沿用台灣民主運動先驅蔣渭水籌創的黨派名稱，並解釋其關聯與意義，他6日將在蔣渭水生日這天舉辦創黨大會。



▲柯文哲回應時事媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）