115年總預算被卡第153天　卓榮泰籲：過年後重新回到國會審預算

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院程序委員會昨仍未將115年度中央政府總預算付委，累積至今（28日）已是第153天。行政院長卓榮泰說，希望在野黨不要什麼都擋，人民已經非常不耐煩、政府也非常焦慮，「過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧」。

卓榮泰今出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會，會前受訪談到總預算又未付委一事時說，立法院這個會期只剩下3天，總預算已經被延宕了153天，「我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？」

卓榮泰表示，人民已經非常不耐煩，政府是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費、預算都沒有辦法順利來執行，這影響的不只是單項而已，是影響到整體國家在今年總預算整個施政的方向跟進度。

「影響1個月會影響很長很長的，包括我們要按時間去進行計畫、發包等等的作業，所以已經造成實質上的影響了。」卓榮泰說，政府在這1個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨能夠對話、能夠溝通、能夠協商，但是完全不得其門而入，「我們希望，快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話」。

卓榮泰表示，今天來參加的就是一場研討會、一場對話，對話是重要的，理性的坐下來對話才能解決各種問題，希望對話之後，給大家一點時間，「過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧」。