政治 政治焦點 國會直播 專題報導

115年總預算被卡第153天　卓榮泰籲：過年後重新回到國會審預算

▲▼行政院長卓榮泰於今（16）日針對臺美關稅談判議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院程序委員會昨仍未將115年度中央政府總預算付委，累積至今（28日）已是第153天。行政院長卓榮泰說，希望在野黨不要什麼都擋，人民已經非常不耐煩、政府也非常焦慮，「過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧」。

卓榮泰今出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會，會前受訪談到總預算又未付委一事時說，立法院這個會期只剩下3天，總預算已經被延宕了153天，「我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？」

卓榮泰表示，人民已經非常不耐煩，政府是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費、預算都沒有辦法順利來執行，這影響的不只是單項而已，是影響到整體國家在今年總預算整個施政的方向跟進度。

「影響1個月會影響很長很長的，包括我們要按時間去進行計畫、發包等等的作業，所以已經造成實質上的影響了。」卓榮泰說，政府在這1個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨能夠對話、能夠溝通、能夠協商，但是完全不得其門而入，「我們希望，快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話」。

卓榮泰表示，今天來參加的就是一場研討會、一場對話，對話是重要的，理性的坐下來對話才能解決各種問題，希望對話之後，給大家一點時間，「過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

叫台灣101還是台北101？　101最大推手發聲：都沒說錯啦！

叫台灣101還是台北101？　101最大推手發聲：都沒說錯啦！

美國徒手攀岩高手艾力克斯·霍諾德完成無繩索攀爬到「台北101」頂端，行政院長卓榮泰發文寫到「台灣101」，遭在野黨支持者出征，台北市長蔣萬安也反譏，「我是台灣市的市長嗎？」對此，任內推動台北101的前總統陳水扁表示，台北101、台灣101，說的都是他任內不分中央地方共同催生的一棟大樓，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，卓榮泰又沒有要改名，哪裡說錯。台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」，蔣市長也不會戲稱「台北國的總統」吧？

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

堰塞湖潰堤只追究地方　花蓮縣府提10點砲轟中央

堰塞湖潰堤只追究地方　花蓮縣府提10點砲轟中央

嗆卓榮泰稱「台灣101」吃飽太閒　羅智強：陳致中要不要改名陳致台

嗆卓榮泰稱「台灣101」吃飽太閒　羅智強：陳致中要不要改名陳致台

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

關鍵字：

行政院卓榮泰

