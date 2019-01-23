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影／薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒「被肉彈洗臉」　爽完5秒...超慘下場曝光

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網搜小組／綜合報導

春酒太嗨惹禍！一位網友在臉書上表示，日前春酒的「餘興節目」讓他被薄紗辣妹「用D奶洗臉」，還露出一臉滿足模樣；但是老婆發現證據後，他超慘的下場也跟著曝光。不過網友對此表示，「你還活著已經是奇蹟了」、「她枕頭下的剪刀不知道等你多久了」、「一看就知道是老司機」。

「爽完結果我已經三天沒有進房間了」一位男網友在臉書「爆廢公社」貼出一支影片表示，上週日吃完春酒太嗨，已經呈現半醉半醒的模式。只見影片中他坐在圓桌前，一名薄紗辣妹就直接跨坐在他的大腿上，雙手勾住他的頭，把原PO的臉直接塞進自己火辣的胸部，長達5秒差點讓人窒息，現場還有眾人起鬨的喧鬧聲，場面相當熱絡。

▲▼ 辣妹胸部洗臉5秒 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO被辣妹胸部洗臉5秒，爽完下場超慘。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO雖然已有家室，被「強迫塞奶」後卻一臉滿足的模樣，右手還熟練地捏起一張100元鈔票要給薄紗女郎，看起來雖十分享受，但下場也超慘，「已經3天沒進房間了」。

網友表示冷凍3天已經算便宜了，「你還活著已經是奇蹟了」、「有進家門不錯了」、「你還敢睡她旁邊......？她枕頭下的剪刀不知道等你多久了」、「你還能發文算是命還在」、「 一看拿錢的手勢就知道老司機了」。其它網友則是提供解套方法，「叫一個猛男給妳老婆」、「 壞就壞在你的表情好爽，當初要結屎臉就過關了」。

原PO向《ETtoday新聞雲》表示，當時因為喝醉了，興致一來自己就先花300塊，要辣妹去幫朋友「洗臉」，結果沒想到反被友人「衝康」，告訴辣妹金主出錢，所以也要被洗一下。至於證據會曝光，是因為自己在睡覺時，朋友傳影片過來，剛好被老婆看到的；他除了被罰3天不能進房間，春酒當天抽到的紅包也直接被沒收。

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薄紗辣妹坐大腿！他春酒「被肉彈洗臉」　爽完5秒超慘下場曝光

關鍵字：春酒,薄紗,爆廢公社

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