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新手媽餵奶！驚見「泡多少都剩30cc」神秘現象　眾媽共鳴…釣出神人解密

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▲▼奶瓶。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲為什麼奶瓶裡都剩30cc？這是什麼魔咒？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

從小孩呱呱墜地開始，新手爸媽的生活就變成顧寶寶、顧家。一位媽媽在餵奶時，發現一個神秘現象，「我覺得……嬰兒奶有鬼～不然為什麼每次都是剩30cc？」疑惑寶寶是不是把這30cc喝完就會拉肚子？還是奶瓶會爆炸。沒想到貼文一出，引起眾多媽媽共鳴「這是嬰兒界30cc的傳說」、「真的！泡多少都剩30」。

一位媽媽在臉書《爆廢公社二館》貼出一排奶瓶的照片，只見不管是哪種大小的瓶子，裡面都會剩約一些奶，只有右邊數來第二個粉色蓋子的奶瓶剩得比較少。原PO忍不住問「30cc喝完就會拉肚子嗎，還是這30cc喝完奶瓶會爆炸？」也說這是來自「#新手媽媽的疑問」。

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▲▼奶瓶。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲寶寶啊……喝完內內是會爆炸嗎？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到貼文引起眾媽媽們的共鳴，大家也紛紛貼出照片驚呼，「對，有一陣子，不管泡多少都剩30，不多不少，超神奇」、「真的很厲害，每次有剩，都是30穩穩的在刻度上」、「曾經有段時間也是，泡150剩30、泡120也剩30，整人啊啊啊啊啊啊啊」、「我都會靠背老婆為啥不抓剛好點……原來不是只有我家會這樣，錯怪老婆了」、「我兒子也是，原來我並不孤單」。

有網友則是留言揭穿這個神秘現象，原來一切都和物理有關，「寶寶喝到剩下30，壓力過大，他嘴累了，所以就不喝了」、「這是物理學，瓶子裡的液體剩太少，所以重量（壓力）不夠大～媽媽洗奶瓶的時候可以試試看，如果把奶瓶裡的水裝得很滿，來壓奶嘴，輕輕壓水就會噴出來；可是如果只裝一點點水，不管你怎麼用力都很難把水擠出來，是同理。所以小孩必須要用非常大的力氣才可以把奶吸出來～如果他不是真的那麼餓／已經半飽，內內剩得越少越難喝（技術上的）～他就不喝了。

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關鍵字：寶寶,嬰兒,餵奶,新手媽媽,30cc,奶瓶,爆廢公社二館

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