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「快看樹懶X」下秒撞前車！員警一問...兒子全招了　1.9萬人笑噴：太荒謬XD

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▲「快看樹OO」下秒撞前車！員警一問...兒子全招了　1.6萬人笑噴：太荒謬XD。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲員警聽完弟弟的大實話，忍不住狂笑。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

高雄一名母親昨晚開車時，被對街一間檳榔店的招牌吸引，於是狂叫兒子看，沒想到下一秒就在沒煞車的情況下，撞上了前車。眼看員警詢問媽媽事發經過，弟弟忍不住全盤托出，讓對方瞬間笑噴；而媽咪也不禁嘆，「人生第一次撞車卻是如此荒謬。」

母親昨晚帶著兒子，行經鳳山精武路時，發現對街的檳榔店以前招牌是寫「樹懶叫檳榔」，沒想到上面的「叫」現在卻變成大聲公的圖案，覺得有趣的她一直叫兒子看，結果悲劇就發生了。

▲「快看樹OO」下秒撞前車！員警一問...兒子全招了　1.6萬人笑噴：太荒謬XD。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲現在「叫」變成大聲公的圖案了。（圖／翻攝自爆怨公社）

後來，員警到現場釐清事件經過，問媽媽為什麼沒有煞車，而她坦承自己分心了，於是員警接著問，「妳在滑手機嗎？」這時一旁的弟弟突然脫口說，「媽媽一直叫我看樹懶叫檳榔......。」

短短的對話po上爆怨公社後，引來超過1.9萬人按讚，網友們紛紛笑回，「媽媽太可愛了」、「一切都是樹懶叫惹的禍」、「兒子教的很不錯呢，說實話」、「值得紀念的一天」、「我跟我老公也因為『黑金剛蓮霧』撞車過」、「不知道是不是連鎖，這名字好多家」。

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關鍵字：樹懶叫,撞車,兒子,車禍,員警,母親,荒謬,爆怨公社

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