城市IP初登場！「虎尾虎」讓城市形象走進人群

▲虎尾鎮全新城市IP吉祥物「虎尾虎」首度亮相踩街，成為全場拍照焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導



昨（25）日聖誕佳節，虎尾鎮街頭在歡笑聲與燈飾點綴下洋溢濃厚節慶氛圍，由虎尾鎮公所主辦並委由虎尾魅力商圈執行的「2025虎尾聖誕嘉年華」，於虎尾鎮公所前圓滿落幕。活動集結超過30攤在地品牌市集、旋轉木馬、主題演出與聖誕踩街遊行，為年底地方經濟與城市形象行銷注入亮眼成果。

此次聖誕嘉年華以「甜蜜、動感、在地」為核心策展概念，透過市集、遊具與行進式表演，讓民眾不只是參與活動，更能走進商圈、感受在地品牌魅力。活動現場可見家長牽著孩子搭乘旋轉木馬、青年三五成群穿梭市集拍照打卡，夜幕低垂後燈光亮起，整個虎尾鎮公所周邊人潮絡繹不絕，展現商圈活動帶動人流與消費的實質效益。

活動另一大焦點，則是虎尾鎮全新城市形象IP吉祥物「虎尾虎」正式亮相踩街。虎尾鎮公所攜手國立雲林科技大學品牌共感研究中心，共同打造這隻承載地方文化意象的城市角色，並選在聖誕嘉年華首度與民眾近距離互動。「虎尾虎」一現身即成為全場焦點，圓潤可愛的造型吸引大小朋友爭相合影，也讓城市品牌在活動中自然融入生活場景。

雲林縣長張麗善表示，縣府長期推動地方經濟發展與商圈升級，本次由建設處補助經費，整合虎尾魅力商圈年度聖誕市集與虎尾鎮公所城市IP發表，正是希望發揮「活動帶動產業、品牌帶動城市」的加乘效果。她指出，虎尾鎮透過聖誕嘉年華與城市吉祥物雙軸並進，已正式邁入城市形象行銷的新階段。

虎尾鎮長林嘉弘則指出，「虎尾虎」是雲林縣首例由公所與大學研究中心合作誕生的城市意象IP，形象融合虎尾百年製糖文化與鐵道歷史底蘊，圓滾滾的設計語彙展現親和力，也象徵虎尾溫暖、包容的城市性格。此次踩街活動中，「虎尾虎」沿途與民眾互動，不少孩子拉著家長追著合照，讓城市形象不再停留於視覺標誌，而是成為可被親近、被記憶的存在。

林嘉弘進一步說明，「虎尾虎」並非單一設計成果，而是歷時近5個月，透過文化調研與超過3,000人次互動回饋逐步生成。未來「虎尾虎」將擔任城市代言人，串聯商圈活動、觀光節慶與公共溝通，成為代表虎尾走向全國、甚至國際的重要城市名片。為延續活動熱度，虎尾鎮公所一樓大廳也同步打造IP專屬策展空間，邀請民眾持續走進公所，深入認識虎尾的城市故事。

雲林縣政府建設處長廖政彥表示，虎尾魅力商圈今年成果豐碩，從10月結合114年全國運動會推出的「全運擺動市集」，到此次聖誕嘉年華，成功將虎尾小鎮的能見度推向全國舞台。同時，商圈內品牌也在全國性評選中屢獲肯定，包括「虎尾釀酒廠」榮獲金點設計獎、「興隆毛巾」獲選優良觀光工廠，展現虎尾在地產業的創新實力。縣府透過SBIR計畫與商圈行銷補助，協助品牌提升附加價值，讓地方產品逐步走向精品化與品牌化。

負責「虎尾虎」設計的國立雲林科技大學張岑瑤教授也指出，「虎尾虎」的核心價值在於「共感設計」，透過文化脈絡的整理與故事轉譯，讓IP成為集體記憶的載體，使旅客能在短時間內理解虎尾的城市性格與歷史深度。

隨著「虎尾虎」加入踩街行列，聖誕嘉年華氣氛逐步推向高潮。結合人氣演出團體、獵魔女團與城市IP的聖誕遊行隊伍穿梭商圈街道，沿途由商圈店家發送限量好禮，讓節慶氛圍在歡呼聲中持續升溫。活動最終在燈光、市集與人潮交織下畫下句點，也成功將城市品牌、學術能量與商圈行銷整合為一場具溫度與深度的地方盛會。

▲「2025虎尾聖誕嘉年華」於虎尾鎮公所前登場，旋轉木馬與市集吸引大量親子家庭參與。（圖／記者游瓊華翻攝）