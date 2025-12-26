　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

城市IP初登場！「虎尾虎」讓城市形象走進人群

▲「2025虎尾聖誕嘉年華」於虎尾鎮公所前登場，旋轉木馬與市集吸引大量親子家庭參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾鎮全新城市IP吉祥物「虎尾虎」首度亮相踩街，成為全場拍照焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

昨（25）日聖誕佳節，虎尾鎮街頭在歡笑聲與燈飾點綴下洋溢濃厚節慶氛圍，由虎尾鎮公所主辦並委由虎尾魅力商圈執行的「2025虎尾聖誕嘉年華」，於虎尾鎮公所前圓滿落幕。活動集結超過30攤在地品牌市集、旋轉木馬、主題演出與聖誕踩街遊行，為年底地方經濟與城市形象行銷注入亮眼成果。

此次聖誕嘉年華以「甜蜜、動感、在地」為核心策展概念，透過市集、遊具與行進式表演，讓民眾不只是參與活動，更能走進商圈、感受在地品牌魅力。活動現場可見家長牽著孩子搭乘旋轉木馬、青年三五成群穿梭市集拍照打卡，夜幕低垂後燈光亮起，整個虎尾鎮公所周邊人潮絡繹不絕，展現商圈活動帶動人流與消費的實質效益。

活動另一大焦點，則是虎尾鎮全新城市形象IP吉祥物「虎尾虎」正式亮相踩街。虎尾鎮公所攜手國立雲林科技大學品牌共感研究中心，共同打造這隻承載地方文化意象的城市角色，並選在聖誕嘉年華首度與民眾近距離互動。「虎尾虎」一現身即成為全場焦點，圓潤可愛的造型吸引大小朋友爭相合影，也讓城市品牌在活動中自然融入生活場景。

雲林縣長張麗善表示，縣府長期推動地方經濟發展與商圈升級，本次由建設處補助經費，整合虎尾魅力商圈年度聖誕市集與虎尾鎮公所城市IP發表，正是希望發揮「活動帶動產業、品牌帶動城市」的加乘效果。她指出，虎尾鎮透過聖誕嘉年華與城市吉祥物雙軸並進，已正式邁入城市形象行銷的新階段。

虎尾鎮長林嘉弘則指出，「虎尾虎」是雲林縣首例由公所與大學研究中心合作誕生的城市意象IP，形象融合虎尾百年製糖文化與鐵道歷史底蘊，圓滾滾的設計語彙展現親和力，也象徵虎尾溫暖、包容的城市性格。此次踩街活動中，「虎尾虎」沿途與民眾互動，不少孩子拉著家長追著合照，讓城市形象不再停留於視覺標誌，而是成為可被親近、被記憶的存在。

林嘉弘進一步說明，「虎尾虎」並非單一設計成果，而是歷時近5個月，透過文化調研與超過3,000人次互動回饋逐步生成。未來「虎尾虎」將擔任城市代言人，串聯商圈活動、觀光節慶與公共溝通，成為代表虎尾走向全國、甚至國際的重要城市名片。為延續活動熱度，虎尾鎮公所一樓大廳也同步打造IP專屬策展空間，邀請民眾持續走進公所，深入認識虎尾的城市故事。

雲林縣政府建設處長廖政彥表示，虎尾魅力商圈今年成果豐碩，從10月結合114年全國運動會推出的「全運擺動市集」，到此次聖誕嘉年華，成功將虎尾小鎮的能見度推向全國舞台。同時，商圈內品牌也在全國性評選中屢獲肯定，包括「虎尾釀酒廠」榮獲金點設計獎、「興隆毛巾」獲選優良觀光工廠，展現虎尾在地產業的創新實力。縣府透過SBIR計畫與商圈行銷補助，協助品牌提升附加價值，讓地方產品逐步走向精品化與品牌化。
負責「虎尾虎」設計的國立雲林科技大學張岑瑤教授也指出，「虎尾虎」的核心價值在於「共感設計」，透過文化脈絡的整理與故事轉譯，讓IP成為集體記憶的載體，使旅客能在短時間內理解虎尾的城市性格與歷史深度。

隨著「虎尾虎」加入踩街行列，聖誕嘉年華氣氛逐步推向高潮。結合人氣演出團體、獵魔女團與城市IP的聖誕遊行隊伍穿梭商圈街道，沿途由商圈店家發送限量好禮，讓節慶氛圍在歡呼聲中持續升溫。活動最終在燈光、市集與人潮交織下畫下句點，也成功將城市品牌、學術能量與商圈行銷整合為一場具溫度與深度的地方盛會。

▲「2025虎尾聖誕嘉年華」於虎尾鎮公所前登場，旋轉木馬與市集吸引大量親子家庭參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025虎尾聖誕嘉年華」於虎尾鎮公所前登場，旋轉木馬與市集吸引大量親子家庭參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

【搞怪公園父子】爸爸騎兒童腳踏車　兒子自己左右擺翹翹板？

地方熱門新聞

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

桃園草莓食農聖誕市集開幕

怡仁愛心基金會慈善音樂會　公益捐贈送關懷

男子倒臥山區三天奇蹟獲救

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

女青農莊佩君獲南投青山茶冬茶比賽雙料特等獎

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　慶生會好歡樂

陳亭妃拋「交通七彩行」打通台南任督二脈

更多熱門

相關新聞

聖誕奇蹟　黑貓失蹤5年突然現身團圓

聖誕奇蹟　黑貓失蹤5年突然現身團圓

英國一名女子所養黑貓賓迪(Bindi)2020年新冠肺炎疫情時突然從家中失蹤，由於當時是疫情封鎖期間無法出門尋貓，雖然在網路上發布多則尋貓啟事卻都沒有下文，正當全家人都放棄時，沒想到5年後，在聖誕節前夕奇蹟找回愛貓。

超市收銀系統當機　店家宣布「整車免費」

超市收銀系統當機　店家宣布「整車免費」

高雄飯店化身溫暖驛站！邀弱勢孩童吃聖誕大餐　

高雄飯店化身溫暖驛站！邀弱勢孩童吃聖誕大餐　

信義鄉羅娜27米聖誕樹點燈歡度平安夜

信義鄉羅娜27米聖誕樹點燈歡度平安夜

關鍵字：

聖誕節城市IP虎尾虎虎尾鎮商圈活動

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面