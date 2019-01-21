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影／中壢KTV自拍！長髮女鬼「慘白陰笑」躲背後入鏡　在地人曝：曾合照多1隻手

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記者陳怡伶／採訪報導

「拍照突然出現第4個人......。」桃園中壢一名游姓男網友20日相揪8名朋友一起到KTV唱歌，由於有位無法前來，他途中乾脆開啟視訊與朋友可以一起嗨，期間他也沒發現有什麼問題，直到朋友截圖告知，才看見鏡頭裡多了一個皮膚超白的長髮女鬼，讓他整個嚇壞了。

▲▼中壢KTV自拍！長髮女鬼「慘白陰笑」躲背後入鏡　在地人曝：曾合照多1隻手。（圖／游姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲各位有看見那位（紅圈處）嗎？（圖／游姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從視訊截圖照片中可見，游姓男網友與戴眼鏡朋友正透過鏡頭，與另一名戴著耳環的波浪捲妹妹聊天，他們聊得正嗨，背後的鬼也笑得頗開心。

照片中仔細看可以發現，游男與朋友之間多了一顆漂浮的頭，眼睛雖被被旁分瀏海擋住，但頭髮、鼻子、嘴巴清楚可見，嘴角還微微上揚露出詭異的笑容

▲▼中壢KTV自拍！長髮女鬼「慘白陰笑」躲背後入鏡　在地人曝：曾合照多1隻手。（圖／游姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一個視訊，瞬間撞鬼。（圖／游姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

游姓男網友接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，他20日晚上9點與8名朋友一起來到KTV唱歌，但有一位無法到現場，想說就開個視訊一起嗨，「唱歌與視訊當下，在現場的我們也完全沒有發現哪裡有怪怪的，直到群組收到了訊息才得知。」

那位沒來的波浪捲妹妹看視訊時，有發現游男旁邊有個奇怪身影，趕緊截圖下來，在關掉視訊後秒傳到群組裡發問「請問那是鬼嗎？」本來氣氛很熱絡的群組，瞬間安靜了下來。

游姓網友透露，那時候朋友傳截圖時，他還在笑說「與右邊的那位整個都模糊掉了」，直到朋友發問「中間的是什麼」，他才發現好像真的撞鬼了，「照片裡突然出現第4個人......我們還有錄IG限時動態，回去有重看過一遍，但都沒有發現到有什麼東西。」

▲▼中壢KTV自拍！長髮女鬼「慘白陰笑」躲背後入鏡　在地人曝：曾合照多1隻手。（圖／游姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一發問，本來熱絡的群組都安靜了。（圖／游姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

他們事後還一起討論是否為「燈光反射」的關係，才導致飛出一顆神秘頭顱；他表示，看完截圖大家都覺得很鬧，可是那顆頭也不知道該怎麼解釋，「如果說燈光反射，可是我後面是沙發椅與能放包包的檯子，感覺也不太像。」

游姓男網友把照片PO在「爆廢公社」後，引來網友瘋狂討論說，「這間ktv之前是不是發生過火災的那間，我朋友之前去唱歌合照時多一隻手」、「有點被嚇到」、「 我看到蠻多人的」、「靠腰呀嚇死」、「不止四個人」、「第一次看一直看右邊的女生，結果慢慢看...X你X被嚇到」。

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▼往下看要慎入！（圖／游姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼中壢KTV自拍！長髮女鬼「慘白陰笑」躲背後入鏡　在地人曝：曾合照多1隻手。（圖／游姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：中壢,KTV,桃園,爆廢公社,X檔案

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