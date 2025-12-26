最高50萬！光復青年創業補助申請倒數　把握機會不要錯過

▲▼花蓮縣政府前曾針對創業補助申請擧辦說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為協助光復地區青年於溪堰塞湖災害後加速復業與創業，推動「光復青年創業再生行動計畫」，提供青年創業與店家復業實質補助。縣府提醒，本計畫申請期限將於115年1月15日(四)17時30分截止，距離截止日已不到一個月，請有意願者務必把握時間、不要錯過。

縣府說明，本計畫針對18至45歲、實際於光復鄉營業之青年，提供最高50萬元補助，補助比例最高可達70%，無論是因災受損店家復業，或災後一年內創業皆可申請。補助項目涵蓋設備與耗材、品牌行銷與設計、營業場所租金及水電費、活動與體驗場地佈置等，並可支應空間裝修費用，減輕青年創業初期與災後復業負擔。

▲申請期限將於115年1月15日（四）17時30分截止，有意願者務必把握時間、不要錯過。

縣府指出，災後重建不是只有公共工程復建，更包含產業重建，需要青年能量注入提升產業活力。藉由此計畫，陪伴青年把創業構想化為具體行動，讓光復的街區、店家與產業逐步恢復生機，攜手青年「點亮光復」。

縣府再次提醒，申請期限即將截止，相關計畫簡章與申請資訊請至花蓮縣政府青年發展中心網站查詢（https://ydc.org.tw/zh-hant/activity/news/form/314/），歡迎符合資格的青年踴躍申請，共同為光復的災後再生與地方發展注入新動能。

