國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習明年可望見面4次！　美前亞太助卿揭「美中關係穩定訊號」

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普10月30日與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）表示，美中領導人2026年可能進行多達4場會晤，創下兩國建交46年來，元首互動頻率最高的新紀錄，對於雙邊關係的穩定而言，可說是非常積極的訊號。

董雲裳曾在川普第1屆任期擔任國務院代理亞太助卿，現任耶魯大學法學院蔡中曾中國中心（Paul Tsai China Center）高級研究員、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇主任。

她接受中國《澎湃新聞》專訪時指出，美中元首明年可能會舉行高達4次會晤，成為兩國關係正常化之後的最高紀錄，此舉將為雙邊關係建立穩定框架、防止「跑偏」，同時有助於推進執法合作、軍方溝通機制、經貿關係等迫切需要合作的具體議題。

董雲裳也指出，今年10月30日的南韓釜山「川習會」後，川普將這次會晤稱為「G2會議」，他將習近平視為「地位對等的領導人」，這種平等談判姿態為美方帶來更理想效果。

根據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前透露資訊，4次會晤包括川普可能出席明年11月的深圳亞太經濟合作會議（APEC）峰會、對中國進行國是訪問，而習近平也會對美國進行國是訪問、前往佛州邁阿密參加20大工業國（G20）峰會。

 
炎亞綸認「曾被加入家寧公關群組」：很賭爛！

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

隨著2025年進入尾聲，CNN全球事務分析師麥格克（Brett McGurk）撰文點出2026年7件國際大事，例如委內瑞拉情勢、俄烏戰爭、人工智慧（AI）領域等，且總統川普正計劃訪問北京，而這場峰會可能決定台灣的命運。

川想達成貿易協議　習趁機施壓台灣議題

川想達成貿易協議　習趁機施壓台灣議題

川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住節奏

川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住節奏

全球關稅危機　川習會及美中關係發展趨勢

全球關稅危機　川習會及美中關係發展趨勢

中國同意停止出口芬太尼相關化學品

中國同意停止出口芬太尼相關化學品

川習會

