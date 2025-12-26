川習明年可望見面4次！　美前亞太助卿揭「美中關係穩定訊號」

▲美國總統川普10月30日與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）表示，美中領導人2026年可能進行多達4場會晤，創下兩國建交46年來，元首互動頻率最高的新紀錄，對於雙邊關係的穩定而言，可說是非常積極的訊號。

董雲裳曾在川普第1屆任期擔任國務院代理亞太助卿，現任耶魯大學法學院蔡中曾中國中心（Paul Tsai China Center）高級研究員、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇主任。

她接受中國《澎湃新聞》專訪時指出，美中元首明年可能會舉行高達4次會晤，成為兩國關係正常化之後的最高紀錄，此舉將為雙邊關係建立穩定框架、防止「跑偏」，同時有助於推進執法合作、軍方溝通機制、經貿關係等迫切需要合作的具體議題。

董雲裳也指出，今年10月30日的南韓釜山「川習會」後，川普將這次會晤稱為「G2會議」，他將習近平視為「地位對等的領導人」，這種平等談判姿態為美方帶來更理想效果。

根據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前透露資訊，4次會晤包括川普可能出席明年11月的深圳亞太經濟合作會議（APEC）峰會、對中國進行國是訪問，而習近平也會對美國進行國是訪問、前往佛州邁阿密參加20大工業國（G20）峰會。