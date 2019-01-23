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肉圓沒加辣「下場慘」！翻出《艋舺燿輝》神預言　網跪：編劇超神

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▲▼肉圓沒加辣「下場慘」！翻出《艋舺燿輝》神預言　網跪：編劇超神。（圖／翻攝自YouTube／華視戲劇頻道）

▲有網友翻出《艋舺燿輝》的片段。（圖／翻攝自YouTube／華視戲劇頻道）

網搜小組／綜合報導

新北市蘆洲一名林姓男子因「肉圓沒加辣」爆打妻兒引起眾怒，除了讓該肉圓店成為話題，也更讓民眾關注家暴的議題。有網友發現，2011年的連續劇《艋舺燿輝》竟然神預言「肉圓沒加辣」的後過，瞬間讓他嚇傻，「這部戲的編劇是從未來來的嗎？」

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO出連續劇截圖，可以看到《艋舺燿輝》第36集24分40秒開始，劇中的大哥「艋舺黑幫天魁幫幫主」劉金豹因小弟阿國買的肉圓沒有加辣椒，氣得叫另名小弟阿松江他處理，「沒辣椒是嗎？阿松啊！把這小子拖去後面埋了」。

▲▼肉圓沒加辣「下場慘」！翻出《艋舺燿輝》神預言　網跪：編劇超神。（圖／翻攝自YouTube／華視戲劇頻道）

▲網友看完都為編劇的神預言跪了。（圖／翻攝自YouTube／華視戲劇頻道）

 網友看完紛紛留言，「以後警察都要看鄉土劇來預測罪犯了」、「肉圓爸可能看過了」、「這也能挖到 真是神」、「這編劇簡直神了」、「這部超好看 看很多遍」、「不是神預測 就是爸爸入戲太深」、「美國有辛普森，台灣有編劇」、「又是華視欸」。

據悉，導演鈕承澤驚爆性侵新片《跑馬》女工作人員後，有人就挖出他10多年前在《包青天》中扮演好色王爺硬上民女的58秒片段，影片中他強吻強抱女子，被展昭發現後才趕緊逃離。

除此之外，鈕承澤20年前也曾演過類戲劇《台灣靈異事件》（警世劇場），當時他演出「飛頭傳奇」單元，改編自井口真理子被台灣小黃司機殺害案件，他飾演變態兇殘的兇手，有網友挖出他在劇中想要性侵受害女子的片段，一舉一動都讓人不寒而慄。

巧的是，這兩部剛好都是華視製播的戲劇，且鈕承澤剛好都是飾演惡狼，華視小編也搞笑回應：「謝謝各位網友的支持，華視會繼續製作更多預知類古裝劇，以符合未來的新聞需求。」暗婊鈕承澤在20年前就神預言自己未來的處境，不少網友大讚，「華視根本選角天才」、「原來不是演戲，是做自己好自在」、「原來豆導是真性情」。

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關鍵字：肉圓,加辣,,艋舺燿輝,爆廢公社,編劇,華視

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