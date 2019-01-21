包1.8萬給老婆！高雄哥分5次匯「存摺藏告白密碼」　網跪：疼妻真男人

▲原PO覺得老婆是拿來疼的，包紅包只是基本的！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



網搜小組／綜合報導

「老婆晚上特別地熱情如虎......。」高雄一名男網友覺得老婆平常很辛苦，便想說趁著過年包個紅包，謝謝老婆這一年來的付出，匯款5次3600元共1.8萬，但他耍了一點「小心機」，偷偷在無摺存款單備註欄打字，直接跟老婆告白，瞬間閃瞎郵局承辦人員眼睛，連回家也被老婆在床上「熱情對待」。

從男網友PO在臉書「爆廢公社公開版」照片可見，郵局無無摺存款單一共有5張，交易金額都是3600元，但仔細看可發現，每張最下方備註欄空白處都有一個字，由左至右分別是「老」、「婆」、「我」、「愛」、「妳」，連接起來從存款簿上就是「老婆我愛妳」。

原PO在臉書貼文上寫道，過年要到了，想說提早給老婆一個小驚喜，於是就去郵局存了1.8萬，給老婆當過年紅包，「存款時就剛好發現郵局免摺存款單上有一個備註服務，順勢就利用了一下。」

▲分5次匯也偷偷在備註欄加字「老婆我愛妳」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

超浪漫的他本來還想備註爛打上，「老婆我愛你，1234、2234、3234、再來一世！」不過考量會被郵局行員翻白眼、毆打的考量下，但只好作罷，只填了「老婆我愛妳」5字。

他透露，老婆的付出值得擁有更多回報，光是借子宮讓男人能生小孩，還要解決性需求，這一份小小紅包根本不過分，「而且老婆就是拿來疼的，雖然我沒有金山銀山，但就是要靠雙手讓全世界女人羨慕我老婆。」

疼愛另一伴根本收穫滿滿，不僅能讓老婆很開心，晚上也很「幸福」。他笑說，甜言蜜語要偶爾看時機講，一定要發自內心的講，太常講就太假了，「很好用唷...晚上老婆會很勤勞...特別地熱情如虎...。」

▲原PO本來還想寫「1234、2234、3234、再來一世！」但怕郵局行員翻白眼而作罷。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網友紛紛留言說，「樓主成了男朋友跟老公的公敵了」、「別人的老公總是不會讓人失望」、「我都匯給老公，標註：54088」、「快過年了，提醒大家除了安太歲，不要忘了安太座」。

也有人妻有感說，「家裡的老爺能有你一半驚喜該多好」、「我家的石頭花了17年才讓他變木頭（淚奔）」；但許多人夫則淚訴，「應該也會有很多男人表示：錢都在老婆那！！！」、「我全部身家都給我老婆，每個月領零用錢五千塊，我沒錢跟老婆完浪漫嗚嗚」。

▼郵局。（圖／記者賴文萱攝）