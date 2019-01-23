刮刮樂中大獎「請到銀行換！」　他曝光領獎影片爽翻：牽新車囉

記者趙蔡州／採訪報導

農曆春節來臨前就中獎，這好運真是讓人羨慕啦！一名網友22日在臉書分享一支影片說，自己買刮刮樂後直接去給電腦掃，沒想到就意外中了高額獎金，讓他爽說：「各位～車我牽走囉！」引發討論。

這位台南網友22日在臉書「爆廢公社」分享自己中獎的影片，他接受ETtoday新聞雲採訪時表示，他當時在彩券行買了一張2000元刮刮樂，刮開條碼就直接拿去給店家掃描，沒想到就意外中了高額獎金，必須去指定銀行才能兌換。

▲網友刮開條碼後，直接拿給店員掃，沒想到就中大獎了。（圖／網友授權使用）

他笑說：「掃描完後，店員還問我要不要自己刮看看，因為電腦不會顯示中多少！」結果他刮開後發現是中了10萬元，扣完稅金（包含所得稅+印花稅）後，實拿79600元，讓他爽說「可以直接買一台125cc的新機車了。」

文章分享後，立刻引發網友熱情留言說，「CCC，借我一點歐氣吧！」、「這些好運都不屬於我」、「這也太幸運了吧，我從來沒有遇過這個畫面」、「到底中了多少才會顯示這個啊」、「春節都還沒有到，你也太好運了吧！」

▲原PO中了10萬元，扣稅後也有7.9萬元。（圖／網友授權使用）

其實根據《所得稅法》規定，民眾購買政府舉辦之獎券中獎，每聯（組、注）獎額不超過新台幣2000元者，免予扣繳；超過新台幣2000元者，應按給付全額扣取20%，若用現金或轉帳方式支付獎金者，還需代扣千分之四印花稅。

