挖出民國75年薪資單！他一看「高薪數字」哭了　網感嘆：存1年爽買1棟房

▲月薪24K，還比現在基本工資2萬3100元還多。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

什麼都漲，薪水倒是「龜速」往上爬，22K從今年2019年才正式走入歷史。新竹一名男網友無意間在家中挖出民國75年的薪資條，仔細一看薪水瞬間傻了，內心整個大淌血，原來33年過去，薪水根本沒有差多少。還有網友感嘆說「30年前，30萬就可以買一棟透天厝」，若是用33年前薪水來換算，不吃不喝1年就能買到。

男網友在臉書「爆廢公社」PO文說，「無意間發現30年前的薪資，但只有一小角...」並貼出一張照片佐證，從畫面中可見，薪資條僅剩右上方小小一角，紙張還帶有點泛黃；發薪日期則是清楚寫著「民國75年12月31日」，當月薪水為「24235元」。

▲錢越變越薄。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

基本工資自2019年元旦起，月薪從2萬2000元調升至2萬3100元，調幅5%，預估約有180.14萬名勞工（本勞136.34萬名、外勞43.8萬名）受惠；時薪也從現行的140元調升至150元，調幅7.14%，才讓22K正式走入歷史。預估約有45.6萬名本國勞工受惠。

但原PO這張33年前的薪資單一拿出來比對，就會發現其實與現在基本月薪2萬3100元根本差不了多少；照片一PO上網，立刻引來超過千名網友感嘆。

▲什麼都漲，但薪資卻沒漲。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網友紛紛留言哀號說，「薪資完全沒有成長，物價卻漲翻了，台灣到底怎麼了」、「看看現在的薪資，悲哀啊」、「民國75年，我起薪20000，周休一日」、「經濟起飛時期每個月都是好幾萬」、「以前的透天房頂多3-4百萬，現在沒一千萬買的到透天厝嗎？」、「30年後這個數目屌打一堆人」、「30年前好像30萬就可以買一棟透天」。

也有人感嘆說，「30年前有1塊的冰棒、20000的摩托車，還記得180元可以活一個禮拜」、「以前拿到一千元可以用一個禮拜有剩，現在3、4天還不夠用」、「以前一百塊可以買全家人的早餐」、「以前家裡一個男人外出工作，就可以三代吃飽了，現在不行了」；不過有人認為這薪水在以前來說是高薪，「相當於現在的八萬上下差不多，以前一千元很大的」。

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