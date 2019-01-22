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理科太太智商170爆假！他5大點酸「腦裝大便」…網蓋千樓論戰　本尊回應了

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▲理科太太。（圖／翻攝自「理科太太」YouTube）

▲理科太太。（圖／翻攝自「理科太太」YouTube）

生活中心／綜合報導

「嗨，大家今天過得好嗎？」知名YouTuber「理科太太」理性分析生活知識，深入淺出的科普備受關注，她用約半年時間累積超過80萬訂閱數，其招牌開場白也讓網友耳熟能詳。不過卻有網友發文章質疑理科太太的智商170，五大理由點出她的影片內多項錯誤論點，更直指「理科太太是個智障」，精闢分析引起多數PTT網友討論。對此，理科太太在Instagram限時動態上回應：「我的智力應該是正常。」

理科太太竄紅，吸引巨星蔡依林、許茹芸、蔡康永等大咖合體拍片，據外界稱她智商高達170，從小就讀名校，接著留學美國拿到哥倫比亞大學碩士，並在矽谷成立公司，轉行當YouTuber僅花87天就爆紅，被許多網友稱為「人生成功組」。不過一名叫張紹中的網友發文犀利批判，理科太太智商170缺乏信度，「會把這種東西當成智商說嘴，基本上，就還蠻智障的。」

▲理科太太和蔡康永對談。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲理科太太和蔡康永對談。（圖／翻攝自「理科太太」臉書）

這篇部落格文章〈五個理由告訴你為什麼理科太太是個智障〉最近在PTT、臉書等社群平台上廣為流傳，作者為張紹中，他先提到，理科太太據稱智商170缺乏信度，因為美國、台灣等都是使用WAIS-III測驗，這測驗的成績太低或太高的人，都會出現失真的現象，「在台灣的常模，大概是138至142左右，這已經是滿分了，不可能再高，因為滿分的人太多。」他質疑理科太太的智商170到底怎麼來的？

該文提到，理科太太以「生物醫學工程師」身分販售抗痘保養品，將致痘痤瘡桿菌抹在臉上，張紹中質疑，「我是不知道有哪個生物醫學專家，會幹出把痤瘡桿菌抹在臉上，然後治好之後拿來騙無知大眾的。」細菌性痤瘡的已知絕對有效主線治療方式就是抗生素，最早的抗生素「盤尼西林」在1928年就被發現，「理科太太在2018年，時隔了九十年後，重新發現了一次盤尼西林，真是偉大的成就。」

▲理科太太近來火速竄紅。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太拍科普影片，火速竄紅。（圖／翻攝自「理科太太」YouTube）

該文章指出，理科太太與老公談論憂鬱症的影片中引述「憂鬱症是由於血清素的濃度不足」說法，是誤解了「血清素假說」，因為「血清素假說」的意思是「由於大腦內的血清素受體，對於血清素的反應的障礙，會造成憂鬱現象」，而不是「由於血清素濃度不足」。張紹中痛批：「理科太太用那種自以為正確的講話口氣，講出滿口謬論時，讓人比較想毆打他，吃香蕉治憂鬱症勒。」

文末最後，張紹中也質疑理科太太「不懂農業也要來湊一腳」，理科太太曾在影片中認為有機農業是用「大便」當肥料，然而，有機肥的意思其實是用有機材質（如木屑、大豆粉）發酵後所得的肥料，有別於用工業方式（像是哈伯法）所生產的化學肥料，並不是大便。他質疑，「會把有機肥當成大便的生物醫學專家，我會認為你腦子裡裝的東西比較像大便。」

▲PTT網友討論理科太太。（圖／翻攝自PTT）

▲▼PTT網友瘋狂蓋樓開串討論理科太太。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT網友討論理科太太。（圖／翻攝自PTT）

該篇文章在網路上引起廣大迴響。網友們紛紛留言：「這篇超嗆欸」、「有機肥=大便真的很無腦」、「她智商170？我才不信」、「真的不喜歡她，一直炒新聞」、「沒有很喜歡她，但她商業頭腦是有的，不需要汙名化」、「戰力滿點，但內容也言之有物」、「這作者誰啊，怎麼一副他自己才是最厲害最該紅起來的口氣」、「沒有關注理科，但這個人也頗囂張的啊」、「立論基礎不錯啊～個人也是蠻討厭賣弄知識但又說錯的YouTuber」。

對此，理科太太在Instagram限時動態上回應：「各位親愛的粉絲，我的智力應該是正常，但手機快沒電了。不要再傳給我了啦。」而另外總是發表時事言論的「雞排妹」鄭家純也在臉書上表示，理科太太被攻擊，就只是她的存在傷害到很多男人的自尊心而已，尤其是瞧不起台女的那群，他們就是無法接受，跟女人相比自己顯得平庸，「糾正資訊錯誤當然沒問題，我指的是攻擊者們。」

▲理科太太用限時動態回應。（圖／翻攝自「理科太太」Instagram）

▲理科太太用限時動態回應。（圖／翻攝自「理科太太」Instagram）

理科太太開始被攻擊，就只是她的存在，傷害到很多男人的自尊心而已。 尤其是瞧不起台女的那群，他們就是無法接受，跟女人相比自己顯得平庸。 我知道看了上面的文字，有人會說理科的影片有錯誤資訊等等，難道不認同就是仇女嗎？ 嘿、別激動。 糾正資訊錯誤當然沒問題，我指的是攻擊者們。 （感想來自於，轉發那篇文章跟著罵的台男們發言。）

Posted by 鄭家純 on Sunday, January 20, 2019
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理科太太智商170爆假！他5大點酸「腦裝大便」　本尊回應了
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關鍵字：理科太太,智商,PTT,鄉民

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