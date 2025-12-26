鄰居鞋櫃佔走道溝通無效　陸男子搬出爺爺遺照擺小靈堂嚇退

▲鄰居將鞋櫃擺放在社區公共空間經勸阻無效，男子請出爺爺遺照反制。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南一處社區內，張先生（化名）的鄰居長期在樓層走道上擺放鞋櫃，不僅散發異味，還影響通行與安全，經多次溝通，對方仍置之不理。張先生遂擺出爺爺遺照，還在遺照下方點起幾根小蠟燭，宛如「小靈堂」般的透露出幾分詭異的氣息。鄰居見狀轉而向物業投訴，最終選擇撤走雜物，整起事件在陸網引起正反兩極討論。

《站長之家》報導，12月25日，湖南一則鄰里間的特殊事件引發廣泛關注與熱議。在當地某小區，樓道裡長期存在鄰居將鞋子等雜物隨意堆放的問題，負責清理和維護樓道整潔的男子多次出面勸說，然而鄰居卻屢勸不聽，依舊我行我素。

張先生表示，自己曾多次耐心向鄰居說明，樓道屬公共空間，堆放雜物不僅影響環境，也存在消防安全隱憂，但對方始終不以為意，認為鞋櫃放在自家門口無妨。

多次勸說無效後，張先生便將爺爺的遺照掛在走道上，眼睛就這麼直勾勾的盯著樓道內的雜物，鄰居見狀後，便撤走鞋架清理現場，還住戶安全整潔的空間。

事件曝光後，網友看法分歧，有人認為此舉是被不得已而為之的非常手段，也有人質疑，將遺照擺放在公共空間是否失當，鄰里糾紛仍應尋求更理性的解決方式。