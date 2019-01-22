1小時噴200！九份停車「留鑰匙」是老規矩　駕駛照辦下場慘...氣到發毒誓

▲九份經常擠滿觀光人潮。（圖／瑞芳警分局提供）

網搜小組／綜合報導

不少觀光景點的周邊消費，都有刻意天價哄抬的情況，一名人妻日前和老公到九份遊玩，離開前她特地詢問價錢，得到1次200元的答案，並在老闆的要求下「留鑰匙」，方便停車場作業，沒想到事後被海薛一頓外，車上的零錢也全部詭異消失，讓她氣到發誓，「這輩子永遠不會去九份了。」

「如果開車去九份老街，需要停車的話，一定要徹底問清楚，而且最好錄音喔！」人妻爆氣寫下，前幾天晚上老公開車帶她到九份玩，並把車停在XXX停車場，下車後她不斷詢問怎麼收費，但老闆一直不回應，最後才丟一句「1次200。」

▲人妻發文訴苦。（圖／翻攝自爆廢公社）

當時人妻心想，「假日1次200也難免，畢竟一位難求」，怎料等夫妻倆去取車時，店家突然改口，說1次是指1小時，而他們停了2個多小時，所以得付600元，「我簡直氣炸了，沒想到台灣也有這麼搶錢的土匪，我開始理論執意不給，我說不是錢的問題，莫名被坑很X，我老公怕我生氣動胎氣，勸我付錢走人，但我心裡很不爽，講了一堆道理才離開......。」

人妻搖頭嘆，「這就是我的遭遇，台灣最美風景是人，大家一定要注意這個問題喔，不要像我一樣啞巴吃黃蓮，對了...我還忘記一件事，我們放在車上的零錢全部不見蹤影，因為停車留鑰匙。」

▲之前就曾有在台的日本人預言，九份是下一個雪崩景點。（圖／記者陳睿中攝）

有了這樣一次上當的經驗，她怒喊「這輩子永遠不會去九份了，未來親朋好友來台觀光，也會勸導不要去九份。」文章被分享到爆廢公社後掀起熱烈討論，許多苦主紛紛現身，抱怨「重機也是200哦！！！而且我跟普通機車停一起」、「過年除夕當天下午停過1小時3百後，再也沒去過了」。

另外，針對「留鑰匙」這個老規矩，通常店家都會以「方便移動」為理由，雖然有的駕駛會質疑，但也不會爭論什麼，結果紛紛換來悲慘下場，輕則亂切冷氣、音樂，留下菸味，嚴重的甚至後保桿都被撞掉漆。

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