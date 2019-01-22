好市多瘋搶「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶　網狂讚：放3-5年更棒

▲一名女網友一次就搬了17瓶Moscato微甜白酒回家。（圖／翻攝自COSTCO好市多消費經驗分享區）

生活中心／綜合報導

年節將近，就有一為民眾到COSTCO消費，將滿滿的戰力品PO上網跟網友們分享。她在文中提到，一年一次的特價，搬了17瓶Moscato微甜白酒。據了解，原本單瓶售價要700元以上，她以1萬1左右的價格買了17瓶囤貨，擺起來讓人不禁也想嚐一口。

該名女網友在臉書私密社團《COSTCO好市多經驗分享區》貼文分享自身消費經歷，「一年一次的特價。搬了十七罐覺得口袋很空但是心靈滿足啊！對我來說很好喝的白酒！#慕斯卡托微甜白酒」文末更附上戰利品的合照，讓不少網友傾心詢問詳細口感與價格，更也吸引不少專業人士留言分享經歷。

▲Moscato微甜白酒近期特價不到700元。（圖／翻攝自COSTCO好市多消費經驗分享區，下同。）

據了解，女網友所分享的是一款Moscato的微甜白酒，口味不會太甜，是淡淡的果香甜味，酒精也沒有很濃層次感十足，喝完在嘴裡散發出來的香味也很棒，在外面買要千元左右，好市多原本賣約700元，最近特別降價至689元，讓不少民眾爭相購買。

貼文PO出後，不少網友都紛紛在留言版上留言，「我也蠻喜歡這瓶，自己喝或送人都會買，有試過300多塊那款覺得甜味太死了，這支比較有層次」「這真的好喝，無酒精味甜味又是果甜，尾韻又香」「一定要冰過才好喝，加冰塊會走味」「出發好市多」「建議可以放3到5年，味道更棒」「這根本勸敗文」「衝這17瓶一定要買來喝看看」。

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